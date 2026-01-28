School Holiday: गुरुवार को कहीं छुट्टी तो कहीं क्लास! जानिए 29 जनवरी को आपके राज्य के स्कूल का हाल

School Holiday 29 January 2026: नए साल का पहला महीना समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन अभी भी देश के अधिकांश राज्यों में शीतलहर, कोहरा और कड़ाके की सर्दी का असर जारी है. हालांकि, लंबी शीतकालीन छुट्टी के बाद ज्यादातर राज्यों के स्कूल अब खुल गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं-कहीं छुट्टी रहने की संभावना है. ऐसे में जिन स्कूली छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 29 जनवरी, 2026 को उनके राज्य के स्कूल खुले रहेंगे. उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको स्टेट वाइज बताते हैं कि गुरुवार को किन राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे और कहां के स्कूल बंद रहने की संभावना है?

गुरुवार को खुले रहेंगे यहां के स्कूल

29 जनवरी, 2026 को देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल खुले रहने की उम्मीद है, जिनमें- दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं. गुरुवार को देश के देश के ज्यादातर राज्यों के स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे और कक्षाएं निर्धारित समय पर संचालित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में कितने हैं सवर्ण, OBC-SC-ST छात्र? समझें जातीय भेदभाव के मामलों का डेटा

Add Zee News as a Preferred Source

गुरुवार को इस राज्य का स्कूल रहेगा बंद

महाराष्ट्र राज्य में 29 जनवरी को मुख्य रूप से स्कूल बंद रहेंगे. यह फैसला महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के डिप्टी सीएम और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रेसिडेंट अजित पवार के दुखद निधन के बाद लिया गया. दरअसल, बुधवार, 28 जनवरी, 2026 को 66 वर्षीय महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यभर में छुट्टी और तीन दिन के शोक की घोषणा की है. राज्यभर में 30 जनवरी, 2026 तक राजकीय शोक रहेगा. इस दौरान राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे.

स्टूडेंट्स ध्यान दें, जनवरी में समाप्त हुई लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बाद अधिकांश राज्यों के स्कूलों में नियमित कक्षाएं फिर से शुरू हो गई है. हालांकि, फिर भी 29 जनवरी को कुछ राज्यों के स्कूल स्थानीय त्योहार और मौसम संबंधित समस्या के कारण बंद रह सकते हैं. इसलिए गुरुवार को स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल की छुट्टियों से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से जुड़े रहें और 29 जनवरी को मौसम की स्थिति को देखते हुए, विद्यालय जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि करने के साथ मोड और टाइमिंग की जांच एक बार जरूर से कर लें.

ये भी पढ़ें: Maharashtra Schools Closed: अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक, 30 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल