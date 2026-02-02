Advertisement
trendingNow13095833
Hindi Newsशिक्षाSchool Holiday Update: मंगलवार को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल? स्टेट वाइज चेक करें 3 फरवरी का हॉलीडे अपडेट

School Holiday Update: मंगलवार को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल? स्टेट वाइज चेक करें 3 फरवरी का हॉलीडे अपडेट

School Holiday Update Today: मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 को किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे और कहां-कहां के स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे? आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं.

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday Update: मंगलवार को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल? स्टेट वाइज चेक करें 3 फरवरी का हॉलीडे अपडेट

School Holiday News Updaet: देश के अधिकांश राज्यों के स्कूल लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बाद फिर से खुल गए हैं और सामान्य रूप से अपने निर्धारित समय से संचालित किए जा रहे हैं. हालांकि, फिर भी कुछ स्टेट के स्कूल 03 फरवरी, 2026 को मौसम संबंधित समस्या, स्थानीय त्योहार या कार्यक्रम और चल रही परीक्षाओं के कारण बंद रह सकते हैं. ऐसे में जिन स्कूली छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मंगलवार को उनके राज्य के स्कूल खुले रहेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं कि 03 फरवरी, 2026 को किन स्टेट के स्कूल खुले रहेंगे और कहां-कहां के बंद? 

ओडिशा 
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, 3 फरवरी, 2026 को ओडिशा के जाजपुर जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के कारण बंद रहेंगे. इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों के स्कूल खुले रहेंगे और अपने समय से संचालित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: February School Holidays 2026: फरवरी में 6 दिनों के लिए स्कूल-कॉलेज बंद! जानें कब-कब रहेगी साल के दूसरे महीने में छुट्टियां?

Add Zee News as a Preferred Source

जम्मू-कश्मीर
जम्मू और कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण अधिकांश स्कूलों खासकर पहाड़ी इलाकों के स्कूलों में लंबी शीतकालीन छुट्टियां जारी कर दी गई है. जिसके मुताबिक, कक्षा 8 तक के स्कूल 28 फरवरी, 2026 तक और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 22 फरवरी, 2026 तक बंद रहेंगे. हालांकि, लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बावजूद, बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित तिथियों और कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी. 

3 फरवरी को खुले रहेंगे इन राज्यों के स्कूल 
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, सिक्किम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल वापस खुल गए हैं और कक्षाएं सामान्य रूप से चल रही हैं. वहीं, 3 फरवरी, 2026 को इन राज्यों के साथ अन्य सभी स्टेट के अधिकांश स्कूल खुले रहेंगे. 

हालांकि, फिर भी मंगलवार को स्कूल जाने वाले छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए, स्कूल खुले होने की पुष्टि के साथ उसके टाइमिंग की जांच एक बार जरूर से कर लें. इसी के साथ स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल की छुट्टियों से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें. 

ये भी पढ़ें: School Holiday: सोमवार को बच्चों की छुट्टी पर कन्फ्यूजन खत्म! जानें 2 फरवरी का राज्यवार स्कूल हॉलीडे स्टेटस

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
India-US trade deal
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' सुनवाई, CM ममता पर लगा था आरोप
I-PAC Raid Controversy
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' सुनवाई, CM ममता पर लगा था आरोप
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
manipur news
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament budget session
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament Budget Session 2026 Live: NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में पीएम मोदी को भारत-अमेरिका टैरिफ डील पर दी गई बधाई, किया गया अभिनंदन, लगे नारे
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 Live: NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में पीएम मोदी को भारत-अमेरिका टैरिफ डील पर दी गई बधाई, किया गया अभिनंदन, लगे नारे
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
India-US trade deal
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
Maharashtra crime
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
india-us
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे