School Holiday Update: मंगलवार को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल? स्टेट वाइज चेक करें 3 फरवरी का हॉलीडे अपडेट

School Holiday News Updaet: देश के अधिकांश राज्यों के स्कूल लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बाद फिर से खुल गए हैं और सामान्य रूप से अपने निर्धारित समय से संचालित किए जा रहे हैं. हालांकि, फिर भी कुछ स्टेट के स्कूल 03 फरवरी, 2026 को मौसम संबंधित समस्या, स्थानीय त्योहार या कार्यक्रम और चल रही परीक्षाओं के कारण बंद रह सकते हैं. ऐसे में जिन स्कूली छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मंगलवार को उनके राज्य के स्कूल खुले रहेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं कि 03 फरवरी, 2026 को किन स्टेट के स्कूल खुले रहेंगे और कहां-कहां के बंद?

ओडिशा

जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, 3 फरवरी, 2026 को ओडिशा के जाजपुर जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के कारण बंद रहेंगे. इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों के स्कूल खुले रहेंगे और अपने समय से संचालित किए जाएंगे.

जम्मू-कश्मीर

जम्मू और कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण अधिकांश स्कूलों खासकर पहाड़ी इलाकों के स्कूलों में लंबी शीतकालीन छुट्टियां जारी कर दी गई है. जिसके मुताबिक, कक्षा 8 तक के स्कूल 28 फरवरी, 2026 तक और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 22 फरवरी, 2026 तक बंद रहेंगे. हालांकि, लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बावजूद, बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित तिथियों और कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी.

3 फरवरी को खुले रहेंगे इन राज्यों के स्कूल

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, सिक्किम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल वापस खुल गए हैं और कक्षाएं सामान्य रूप से चल रही हैं. वहीं, 3 फरवरी, 2026 को इन राज्यों के साथ अन्य सभी स्टेट के अधिकांश स्कूल खुले रहेंगे.

हालांकि, फिर भी मंगलवार को स्कूल जाने वाले छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए, स्कूल खुले होने की पुष्टि के साथ उसके टाइमिंग की जांच एक बार जरूर से कर लें. इसी के साथ स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल की छुट्टियों से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.

