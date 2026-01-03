School Holiday: भारत की पहली महिला शिक्षिका की जयंती आज, किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? देखें लिस्ट

School Holiday on 3 January 2026: भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड के कारण स्कूल बंद हैं. कुछ जगहों पर स्कूल को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है तो कहीं 14 जनवरी तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी रहेगी. उत्तरी भारत के कई राज्यों में इन दिनों स्कूल बंद रहेंगे. 3 जनवरी, शनिवार को सावित्रीबाई फुले की जयंती है. भारती की पहली महिला शिक्षिका और नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है. लड़कियों के लिए पहला स्कूल बनाने वाली भी सावित्रीबाई फुले हैं जिन्हें नारी शक्ति का मिसाल माना जाता है. 3 जनवरी को किन-किन राज्यों में स्कूल बंद हैं, आइए फटाफट से जान लेते हैं.

क्या दिल्ली एनसीआर में बंद रहेंगे स्कूल?

जी हां, 3 जनवरी को दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों बंद रहेंगे. जबकि, कुछ स्कूल हैं जहां ऑनलाइन क्लास चल रही है या हाईब्रिड मोड में क्लासेस हैं. दिल्ली के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां पड़ी हैं. नोएडा और गाजियाबाद में कई स्कूल हाइब्रिड मोड का पालन कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद या नहीं?

उत्तर प्रदेश के नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और मेरठ जैसे प्रमुख जिलों में सभी स्कूलों की छुट्टी है. अधिक ठंड के कारण सर्दियों की छुट्टियां हैं. तापमान और दृश्यता के स्तर के आधार पर स्कूलों फिर से खोलने की घोषणा की जाएगी.

इन राज्यों में भी स्कूलों की छुट्टी

बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी स्कूल बंद रहेंगे. अगली ऑफिशियल घोषणा होने तक इन राज्यों में सभी स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है.

इन राज्यों में खुले रहेंगे स्कूल

भारत के दक्षिणी राज्य- तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर सभी स्कूल खुले रहेंगे. यहां पर शीतकालीन अवकाश लागू नहीं होता है. हालांकि, जिन स्कूलों में केंद्रीय या निजी कैलेंडर का पालन किया जाता है वहां स्कूल बंद रहेंगे. छुट्टी की पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला, नारी शक्ति की बड़ी मिसाल; जानें कौन थी पहली महिला शिक्षिका