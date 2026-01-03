Advertisement
trendingNow13062132
Hindi Newsशिक्षाSchool Holiday: भारत की पहली महिला शिक्षिका की जयंती आज, किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? देखें लिस्ट

School Holiday: भारत की पहली महिला शिक्षिका की जयंती आज, किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? देखें लिस्ट

School Holiday on 3 January 2026: आज यानी 3 जनवरी, शनिवार को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती है. इस दिन किन-किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे, आइए फटाफट से जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday: भारत की पहली महिला शिक्षिका की जयंती आज, किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? देखें लिस्ट

School Holiday on 3 January 2026: भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड के कारण स्कूल बंद हैं. कुछ जगहों पर स्कूल को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है तो कहीं 14 जनवरी तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी रहेगी. उत्तरी भारत के कई राज्यों में इन दिनों स्कूल बंद रहेंगे. 3 जनवरी, शनिवार को सावित्रीबाई फुले की जयंती है. भारती की पहली महिला शिक्षिका और नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है. लड़कियों के लिए पहला स्कूल बनाने वाली भी सावित्रीबाई फुले हैं जिन्हें नारी शक्ति का मिसाल माना जाता है. 3 जनवरी को किन-किन राज्यों में स्कूल बंद हैं, आइए फटाफट से जान लेते हैं. 

क्या दिल्ली एनसीआर में बंद रहेंगे स्कूल?

जी हां, 3 जनवरी को दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों बंद रहेंगे. जबकि, कुछ स्कूल हैं जहां ऑनलाइन क्लास चल रही है या हाईब्रिड मोड में क्लासेस हैं. दिल्ली के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां पड़ी हैं. नोएडा और गाजियाबाद में कई स्कूल हाइब्रिड मोड का पालन कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद या नहीं?

उत्तर प्रदेश के नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और मेरठ जैसे प्रमुख जिलों में सभी स्कूलों की छुट्टी है. अधिक ठंड के कारण सर्दियों की छुट्टियां हैं. तापमान और दृश्यता के स्तर के आधार पर स्कूलों फिर से खोलने की घोषणा की जाएगी.

इन राज्यों में भी स्कूलों की छुट्टी

बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी स्कूल बंद रहेंगे. अगली ऑफिशियल घोषणा होने तक इन राज्यों में सभी स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है.

इन राज्यों में खुले रहेंगे स्कूल

भारत के दक्षिणी राज्य- तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर सभी स्कूल खुले रहेंगे. यहां पर शीतकालीन अवकाश लागू नहीं होता है. हालांकि, जिन स्कूलों में केंद्रीय या निजी कैलेंडर का पालन किया जाता है वहां स्कूल बंद रहेंगे. छुट्टी की पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला, नारी शक्ति की बड़ी मिसाल; जानें कौन थी पहली महिला शिक्षिका

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ