School Holiday on 30 October 2025: चक्रवात मोंथा और जगधात्री पूजा के कारण कहां है स्कूलों की छुट्टी? यहां जानें

School Holiday on 30 October 2025: त्योहारी सीजन खत्म हो चुका है. दिवाली से लेकर छठ पूजा की छुट्टियों के बाद कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं. कॉलेज को भी खोल दिया गया है लेकिन चक्रवात मोंथा के कारण कुछ राज्यों में 30 अक्टूबर स्कूलों की छुट्टी रहेगी. चक्रवात मोंथा और फिर खराब मौसम होने के कारण कुछ राज्य हैं जहां पर स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है. आइए राज्य अनुसार जानते हैं कि स्कूलों की छुट्टी कहां रहेगी और कहां नहीं?

चक्रवात मोंथा के कारण कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

आंध्र प्रदेश:- राज्य के 12 जिलों में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल और कॉलेज को 31 अक्टूबर 2025 तक बंद रखने का फैसला लिया गया है. आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के आदेश अनुसार 12 जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

तमिलनाडु:- चक्रवाती तूफान मोंथा के बाद भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु के अलग-अलग जिलों में स्कूल और कॉलेज को 30 अक्टूबर 2025 को बंद रखने का ऐलान किया गया है.

ओडिशा:- ओडिशा के भी कई जिलों में स्कूल और कॉलेज को 30 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. ऐसे में ओडिया के अलग-अलग जिले को बंद रहेंगे.

जगधात्री पूजा के कारण कहां रहेगी स्कूलों की छुट्टी?

पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्योहार- जगधात्री पूजा है. इस पर्व को पूरे उत्साह और उमंग के साथ राज्य में मनाया जाता है. इस अवसर पर राज्य में छुट्टी रहती है. 31 अक्टूबर 2025 को जगधात्री पूजा का उत्सव रहेगा और इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

जम्मू और कश्मीर में स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?

जम्मू और कश्मीर में सभी सरकारी और निजी स्कूल को पूजा की छुट्टियों के कारण बंद रखने का पहले ही ऐलान कर रखा है. इसके तहत 2 नवंबर 2025 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे.

