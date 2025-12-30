School Holiday: साल का आखिरी दिन... 31 दिसंबर को किन-किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी?

School Holiday on 31 December: साल 2025 का आखिरी दिन 31 दिसंबर है. इसके बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी. साल 2026 के शुरू होने से पहले किन राज्यों में छात्रों को स्कूल जाना होगा. क्या 31 दिसंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी? बच्चों को साल के आखिरी दिन क्या स्कूल जाना पड़ेगा? किन-किन राज्यों में स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां रहेगी? कड़कड़ाती सर्दी के वजह से कहां स्कूल बंद रहेंगे, आइए स्कूल हॉलिडे की लिस्ट देखते हैं?

साल के आखिरी दिन कहां-कहां स्कूल बंद?

देश के उत्तरी राज्यों में बढ़ती सर्दी के कारण स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया जा चुका है. कहीं पहले से विंटर वेकेशन चालू है तो कुछ जगहों पर कुछ दिन के लिए स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया गया है. बिहार, झारखंड, पंजाब, और जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश (कुछ राज्यों में) जैसे राज्यों में 31 दिसंबर, बुधवार को स्कूल बंद रहेंगे. बढ़ती ठंड के कारण इन राज्यों के स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है.

हिमाचल प्रदेश में टाइम टेबल चेंज

हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी नहीं है. सर्दी के कारण यहां समय में बदलाव किया गया है. राज्य के सभी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेंगे. जबकि, आंगनवाड़ी केंद्र का समय 10 बजे से 3 बजे तक का रहेगा.

इन सभी राज्यों के अलावा दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा और केरल में भी कुछ स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है. हालांकि, आधिकारिक पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

