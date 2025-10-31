Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday: 31 अक्टूबर को यहां स्कूलों की छुट्टी, लिस्ट में देखें आपके शहर का नाम है या नहीं?

School Holiday 31 October 2025: भारत के किन-किन राज्यों में 31 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. कहां स्कूल खुले रहेंगे, आइए छुट्टियों की पूरी लिस्ट पर नजर डालते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:42 AM IST
School Holiday 31 October 2025: त्योहारी सिलसिला समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर अभी भी स्कूल बंद हैं. चक्रवात मोंथा (Cyclone Montha) से भारी वर्षा की चेतावनी के कारण भारत के कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है. 31 अक्टूबर को रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. आज हम आपको उन राज्यों के नाम बताने जा रहे हैं जहां के स्कूलों की छुट्टी चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों और धार्मिक त्योहार मनाने वाले क्षेत्र शामिल हैं. आइए जानते हैं कि 31 अक्टूबर को कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे?

आईएमडी की ओर से आंध्र प्रदेश के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. चक्रवात मोंथा की वजह से राज्य में भारी बारिश की चेतावनी है और यहां के कई जिलों में 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे. काकीनाडा जिले के स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक अन्य जिलों में भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. रेड अलर्ट क्षेत्रों में छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है. वाईएसआर कडप्पा, प्रकाशम, नेल्लोर, तिरुपति, बापाटला और अन्नामय्या जिले में सभी स्कूल बंद रहेंगे.

जगधात्री पूजा के कारण यहां रहेगी छुट्टी

31 अक्टूबर को जगधात्री पूजा है जिस वजह से बंगाल में सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. ये पर्व इस राज्य का प्रमुख त्योहार माना जाता है. ऐसे में पूरे राज्य में छुट्टी रहेगी स्कूल के अलावा बैंक और दफ्तर भी बंद रहेंगे.

जम्मू और कश्मीर में भी बंद रहेंगे स्कूल

बंगाल के अलावा जम्मू-कश्मीर में भी स्कूल के बच्चों की छुट्टी है. त्योहारी छुट्टी के कारण यहां सभी सरकारी और निजी स्कूल 2 नवंबर 2025 तक बंद रखा जाएगा. ऐसे में 31 अक्टूबर को भी जम्मू-कश्मीर के स्कूल बंद रहेंगे.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

