School Holiday: बुधवार को स्कूल खुलेंगे या रहेंगे बंद? जानें 4 फरवरी का स्टेट वाइज स्कूल हॉलीडे अपडेट

4 February 2026 School Holiday: बुधवार, 4 फरवरी, 2026 को किन राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे और कहां के बंद? आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:40 PM IST
School Holiday On 4 February 2026: देश के अधिकांश राज्यों के स्कूल लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बाद एक बार फिर से खुल गए हैं और कक्षाएं सामान्य रूप से अपने निर्धारित समय से संचालित किए जा रहे हैं. वहीं, 4 फरवरी, 2026 को देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल खुले रहेंगे और कक्षाएं अपने समय से संचालित होंगी. हालांकि, कुछ स्टेट के स्कूल चल रही परीक्षाएं, स्थानीय त्योहार या प्रशासनिक कार्यवाही के कारण बंद रह सकते हैं. ऐसे में जिन स्कूली छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बुधवार को उनके राज्य के स्कूल खुले रहेंगे या बंद? आइए हम आपको स्टेट वाइज स्कूल हॉलीडे अपडेट के बारे में बताते हैं. 

बिहार 
बिहार के अधिकांश स्कूल 4 फरवरी, 2026 को खुले रहेंगे, लेकिन चल रही बोर्ड परीक्षाओं की वजह से कुछ स्कूल परीक्षा केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं. इसलिए उन स्कूलों के कक्षाएं स्थगित रह सकते हैं. 

जम्मू-कश्मीर 
जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के जिलों में हुई भारी बर्फबारी के कारण अधिकांश स्कूल आधिकारिक तौर पर बंद कर दिए गए हैं. मौसम की स्थिति और बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कक्षा 8 तक के स्कूल 28 फरवरी, 2026 तक और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 22 फरवरी, 2026 तक बंद रहेंगे. 

4 फरवरी को खुले रहेंगे इन राज्यों के स्कूल 
4 फरवरी, 2026 को लेकर आधिकारिक तौर पर स्कूलों में कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है. इसलिए बुधवार को देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल खुले रहेंगे और कक्षाएं सामान्य रूप से संचालित की जाएगी. जिसमें- उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा के साथ अन्य सभी राज्य शामिल हैं. 

वहीं, 4 फरवरी, 2026 को स्कूल जाने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि करें. वहीं, स्टूडेंट्स स्कूल के खुले होने से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें. 

फरवरी में इन दिनों बंद रहेंगे स्कूल 

  • 12 फरवरी, 2026 - स्वामी विवेकानंद सरस्वती जयंती

  • 15 फरवरी, 2026 - महाशिवरात्रि

  • 18 फरवरी, 2026 - लोसर त्योहार (Losar Festival), सिक्किम

  • 19 फरवरी, 2026 - छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती

  • 26 फरवरी, 2026 - महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती

