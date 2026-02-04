School Holiday: गुरुवार को स्कूल खुलेंगे या रहेंगे बंद? स्टूडेंट्स राज्यवार यहां जानें 5 फरवरी का हॉलीडे अपडेट

School Holiday on 5 February 2026: साल के दूसरे महीने, फरवरी की शुरुआत से ही देश के अधिकांश राज्यों के स्कूल लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बाद फिर से खुल गए हैं और कक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं. वहीं, अब स्टूडेंट्स के लिए नियमित रूप से स्कूल जाना अनिवार्य भी हो गया है, क्योंकि 10वीं-12वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के साथ अन्य कक्षाओं के फाइनल एग्जाम भी नजदीक आ गए हैं, जिसकी तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को स्कूल जाना आवश्यक है.

वहीं, 5 फरवरी, 2026 को स्कूल खुले रहेंगे या नहीं, अगर इसकी बात करें तो अभी तक आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय स्तर पर स्कूल बंद होने को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. हालांकि, फिर भी गुरुवार को कुछ राज्यों के स्कूल चल रही बोड परीक्षा, मौसम की स्थिति और स्थानीय त्योहार के कारण बंद रह सकते हैं. ऐसे में जिन स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 5 फरवरी, 2026 को उनके राज्य के स्कूल खुले रहेंगे. उन छात्रों के लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको गुरुवार का राज्यवार स्कूल हॉलीडे अपडेट देते हैं.

बिहार

बिहार में फिलहाल मुख्य रूप से चल रही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के कारण राज्य के जो स्कूल परीक्षा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं उनकी कक्षाएं स्थगित रहेंगी. इसके अलावा राज्य के अधिकांश स्कूल 5 फरवरी, 2026 को सामान्य रूप से संचालित किए जाने की उम्मीद है.

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के कारण अधिकांश स्कूल आधिकारिक तौर पर बंद कर दिए गए हैं. मौसम की खराब स्थिति की वजह से कक्षा 8 तक के स्कूल 28 फरवरी, 2026 तक और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 22 फरवरी, 2026 तक बंद रहेंगे.

5 फरवरी को खुले रहेंगे इन राज्यों के स्कूल

5 फरवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा सहित अन्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकांश स्कूल खुले रहने की संभावना है. हालांकि, फिर भी गुरुवार को स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए, स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि एक बार जरूर से कर लें. इसी के साथ स्टूडेंट्स को यह भी सलाह दी जाती है कि वे स्कूलों से जुड़ी न्यूनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही ध्यान दें.

