School Holiday 5 November 2025: गुरु नानक जयंती पर स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे या खुले? जल्दी से चेक करें छुट्टी लिस्ट

School Holiday 5 November 2025: देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से किसी ने किसी वजह से स्कूल और कॉलेज बंद रहें हैं. हालांकि, भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न कारण से स्कूल-कॉलेज बंद रहे हैं. वहीं, 5 नवंबर, बुधवार को गुरु नानक जयंती है, क्या इस दिन बच्चों की छुट्टी रहेगी या स्कूल जाना पड़ेगा. आइए फटाफट जान लेते हैं.

Nov 04, 2025, 02:30 PM IST
School Holiday 5 November 2025: गुरु नानक जयंती पर स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे या खुले? जल्दी से चेक करें छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 5 November 2025: इस साल का 11वां महीना स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए बहुत खास रहना वाला है. अलग-अलग क्लास के बच्चों के एग्जाम से जुड़े टेस्ट होंगे. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा वाले छात्रों के लिए भी विभिन्न टेस्ट होंगे. जबकि, नवंबर व दिसंबर महीने की शुरुआत में एग्जाम भी आयोजित हो जाएंगे जिसे पहली कक्षा से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए आयोजित किया जा सकता है. सरल भाषा में कहें तो नवंबर का महीना पढ़ाई के मामले में खास रहने वाला है और बच्चों के लिए फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए भी समय पास है. बात करें छुट्टियों की तो नवंबर के शुरुआती दिनों में ही अलग-अलग कारण से स्कूल की छुट्टियां विभिन्न राज्यों में रही है. इस बार 5 नवंबर, बुधवार को गुरु नानक जयंती है, क्या स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे? आइए विस्तार से जानते हैं.

5 नवंबर को छुट्टी है या नहीं?

इस साल 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा (5 November 2025 Holiday) है और इस वजह से भारत के कई राज्यों में सरकारी छुट्टी है. हॉलिडे लिस्ट पर गौर करें तो 5 नवंबर को सरकारी छुट्टी है और पूरे देश में दफ्तर, कॉलेज, स्कूल, बैंक आदि बंद रहेंगे. देश के ज्यादातर राज्यों में 5 नवंबर को सरकारी छुट्टी है.

कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज?

  1. नई दिल्ली
  2. मुंबई
  3. आइजोल
  4. भोपाल
  5. भुवनेश्वर
  6. चंडीगढ़
  7. देहरादून
  8. हैदराबाद
  9. जयपुर
  10. कोलकाता
  11. लखनऊ
  12. रायपुर
  13. रांची
  14. शिमला
  15. श्रीनगर

नवंबर में कब-कब रहेगी छुट्टी?

5 नवंबर के अलावा 9 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर को रविवार के कारण साप्ताहिक छुट्टी रहेगी. 22 नवंबर को चौथा शनिवार है जिस स्कूल में इस दिन छुट्टी रहती है वो बंद रहेंगे बाकी बैंकों की तो सरकारी छुट्टी होती ही है. 25 नवंबर को चुनिंदा क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. इस दिन गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस होगा जिस वजह से उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में स्कूल-कॉलेज की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा पंजाब और चंडीगढ़ में भी सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

