School Holiday: शुक्रवार को बच्चों की क्लास लगेगी या नहीं? जानें स्टेट वाइज 6 फरवरी का स्कूल हॉलीडे स्टेटस

6 February 2026 School Holiday: शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 को किन राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे और कहां के बंद? आइए हम आपको स्टेट वाइज स्कूल हॉलीडे अपडेट देते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 05, 2026, 08:01 PM IST
School Holiday on 6 February 2026: भारत के अधिकांश राज्यों में स्कूल ठंड और घने कोहरे के कारण लंबी शीतकालीन छुट्टी के बाद फिर से खुल गए हैं और कक्षाएं सामान्य रूप से संचालित की जा रही है. वहीं, फरवरी का महीना छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी महीने से अधिकांश 10वीं और 12वीं की बोर्ड और अन्य कक्षाओं की फाइनल परीक्षाएं शुरू हो जाती है. इसलिए छात्रों का इस महीने नियमित रूप से स्कूल जाना काफी अहम हो जाता है. हालांकि, फिर भी 6 फरवरी, 2026 को देश के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्कूल चल रही बोड परीक्षा, मौसम की स्थिति और स्थानीय घटनाओं के कारण बंद रह सकते हैं.  ऐसे में स्कूल जाने वाले जिन छात्रों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 6 फरवरी, 2026 को उनके राज्य के स्कूल खुले रहेंगे? आइए हम आपको शुक्रवार का स्टेट वाइड स्कूल हॉलीडे स्टेटस अपडेट देते हैं. 

शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026 को लेकर कोई आधिकारिक राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय स्कूल अवकाश घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट के स्कूल की कक्षाएं चल रही बोर्ड परीक्षा और अन्य कारणों की वजह से बंद रह सकते हैं. ऐसे में स्कूली छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें. 

बिहार 
बिहार में चल रही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की बोर्ड परीक्षा 2026 के कारण कुछ स्कूल परीक्षा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं. इसलिए 6 फरवरी, 2026 को राज्य के कुछ स्कूल की कक्षाएं स्थगित रह सकती है. इसके अलावा शुक्रवार को राज्य के अधिकांश स्कूल सामान्य रूप संचालित किए जाएंगे.

झारखंड
झारखंड अकादमिक परिषद (JAC) ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू कर दी है. ऐसे में जो स्कूल परीक्षा केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन स्कूलों की कक्षाएं 6 फरवरी, 2026 को स्थगित रह सकती हैं. इसके अलावा अन्य सभी स्कूल की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होंगी. 

जम्मू-कश्मीर
जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी के कारण सरकारी ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया है. इसलिए 6 फरवरी, 2026 को जम्मू और कश्मीर के अधिकांश स्कूल बंद रहेंगे. 

तेलंगाना 
6 फरवरी, 2026 को तेलंगाना के अधिकांश स्कूल खुले रहेंगे. हालांकि, 11 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव और 13 फरवरी 2026 को होने वाली मतगणना के कारण अधिकांश स्कूल बंद रह सकते हैं.

6 फरवरी को खुले रहेंगे इन राज्यों के स्कूल 
6 फरवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा सहित देश के अन्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल खुले रहेंगे और कक्षाएं सामान्य रूप से संचालित की जाएगी. 

हालांकि, फिर भी शुक्रवार को स्कूल जाने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल जाने से पहले उसके खुले होनी की पुष्टि एक बार जरूर से कर लें, क्योंकि चल रही बोर्ड परीक्षाओं, शीतकालीन अवकाश, स्थानीय कार्यक्रमों या प्रशासनिक कारणों से कुछ स्कूल बंद रह सकते हैं. 

