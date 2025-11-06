School Holiday: यहां बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 6 November 2025: पिछले महीने तरह-तरह के व्रत-त्योहार के कारण स्कूलों की छुट्टी रही. अलग-अलग राज्यों में स्कूल की छुट्टी रही थी. जबकि, नवंबर का महीना भी छुट्टियों के मामले में पीछे नहीं है. हालांकि, वजह व्रत-त्योहार नहीं है. देश के अलग-अलग राज्यों में किसी न किसी खास दिन या वजह से स्कूलों की छुट्टी है. 6 नवंबर को भी भारत के चुनिंदा शहर और राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल-कॉलेज को बंद रखा जाएगा. कुछ ऐसे शहर हैं जहां पहले से छुट्टियों की घोषणा कर दी गई थी और वहां 6 नवंबर तक स्कूल बंद रहने वाले थे, आइए फटाफट स्कूल की छुट्टी कहां है और कहां नहीं, जान लेते हैं.

6 नवंबर को छुट्टी रहेगी या नहीं?

6 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी लेकिन वो भारत के कुछ राज्य और शहरों में ही रहेगी. कार्तिक पूर्णिमा मेला और वोटिंग क्षेत्रों में सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रखा जाएगा. कुछ जगहों में 7 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे तो कहीं 8 नवंबर या 10 नवंबर से फिर स्कूलों को खोला जाएगा. हालांकि, पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मेले के कारण कहां बंद रहेंगे स्कूल?

उत्तर प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी है. सरकार की ओर से यूपी के बुलंदशहर जिले के अनूपशहर क्षेत्रों में सभी स्कूलों को 6 नवंबर 2025 तक बंद रखने का फैसला लिया है. यहां पर 3 नवंबर से 6 नवंबर तक लक्खी कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला चलेगा जिस वजह से स्कूलों को बंद रखा जाएगा. सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के कारण ऐसा फैसला लिया गया है.

वोटिंग के कारण यहां बंद रहेंगे स्कूल

बिहार में 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग होगी जो 18 जिलों की 121 सीटों पर होगी. मतदान के कारण चुनाव आयोग की ओर से इन जिलों के सभी स्कूल और कॉलेज की छुट्टी का आदेश दिया है. बिहार के पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालन्दा, बक्सर और भोजपुर जिले में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

नवंबर में कब-कब स्कूलों की छुट्टी?

9, 23 और 30 नवंबर को रविवार के कारण सभी स्कूल और कॉलेज की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के कारण चुनिंदा राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. उत्तराखंड के उधमसिंह नगर, पंजाब और चंडीगढ़ में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

ये भी पढ़ें- ICAI Success Story: पापा की स्टेशनरी की दुकान... बेटा बना CA टॉपर, पहली रैंक से नाम रोशन, जानें मुकुंद आगीवाल की सफलता की कहानी