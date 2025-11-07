Advertisement
trendingNow12991828
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday: 7 नवंबर को कहां स्कूल बंद और खुले? फटाफट चेक करें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

नवंबर के महीने में अलग-अलग कारण से विभिन्न राज्यों में स्कूल बंद तो कभी खोले जा रहे हैं. त्योहारी छुट्टियों के बाद कुछ राज्यों में फिर से स्कूल खुल रहे हैं. बिहार में वोटिंग के कारण 6 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी थी.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday: 7 नवंबर को कहां स्कूल बंद और खुले? फटाफट चेक करें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 7 November 2025: नवंबर के महीने में अलग-अलग कारण से विभिन्न राज्यों में स्कूल बंद तो कभी खोले जा रहे हैं. त्योहारी छुट्टियों के बाद कुछ राज्यों में फिर से स्कूल खुल रहे हैं. बिहार में वोटिंग के कारण 6 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी थी. उत्तर प्रदेश में भी कार्तिक मास मेले की वजह से कुछ क्षेत्रों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी. भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश और खराब मौसम होने के कारण स्कूलों पर ताला लगा हो सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं कि कहां-कहां स्कूलों की छुट्टी 7 नवंबर को है और कहां स्कूल बंद रहेंगे?

7 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

भारत के कुछ राज्यों में गुरु नानक जयंती और अन्य राज्य त्योहारों के कारण स्कूलों की छुट्टी रही थी. हालांकि, 7 नवंबर को फिर से उन क्षेत्रों में स्कूल फिर से खुल जाएंगे. हालांकि, भारत के दक्षिणी राज्यों में अभी भी स्कूल बंद रहेंगे. राज्य सरकार के आदेश न आने तक दक्षिणी राज्यों के कुछ जिलों में स्कूल बंद रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

7 नवंबर को कहां-कहां खुले रहेंगे स्कूल?

7 नवंबर को दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे राज्यों में सभी स्कूल खुल जाएंगे. नियमित कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और अन्य एनसीआर क्षेत्र में भी स्कूलों को खोल दिया गया है. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अनूपशहर क्षेत्र में स्कूलों को खोल दिया गया है.

यहां बंद रहेंगे स्कूल

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सभी स्कूल खुले रहेंगे. हालांकि, तमिलनाडु में कुछ जिलों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. भारी बारिश और खराब मौसम के कारण सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखा जा सकता है. अधिक जानकारी और अन्य पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Career in Indian Sports: खेलेंगे कूदेंगे नहीं बनेंगे खराब! बना सकेंगे करियर, भारत में ये हैं 3 स्पोर्ट्स कोर्स

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा