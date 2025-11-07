School Holiday: 7 नवंबर को कहां स्कूल बंद और खुले? फटाफट चेक करें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 7 November 2025: नवंबर के महीने में अलग-अलग कारण से विभिन्न राज्यों में स्कूल बंद तो कभी खोले जा रहे हैं. त्योहारी छुट्टियों के बाद कुछ राज्यों में फिर से स्कूल खुल रहे हैं. बिहार में वोटिंग के कारण 6 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी थी. उत्तर प्रदेश में भी कार्तिक मास मेले की वजह से कुछ क्षेत्रों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी. भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश और खराब मौसम होने के कारण स्कूलों पर ताला लगा हो सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं कि कहां-कहां स्कूलों की छुट्टी 7 नवंबर को है और कहां स्कूल बंद रहेंगे?

7 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

भारत के कुछ राज्यों में गुरु नानक जयंती और अन्य राज्य त्योहारों के कारण स्कूलों की छुट्टी रही थी. हालांकि, 7 नवंबर को फिर से उन क्षेत्रों में स्कूल फिर से खुल जाएंगे. हालांकि, भारत के दक्षिणी राज्यों में अभी भी स्कूल बंद रहेंगे. राज्य सरकार के आदेश न आने तक दक्षिणी राज्यों के कुछ जिलों में स्कूल बंद रहेंगे.

7 नवंबर को कहां-कहां खुले रहेंगे स्कूल?

7 नवंबर को दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे राज्यों में सभी स्कूल खुल जाएंगे. नियमित कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और अन्य एनसीआर क्षेत्र में भी स्कूलों को खोल दिया गया है. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अनूपशहर क्षेत्र में स्कूलों को खोल दिया गया है.

यहां बंद रहेंगे स्कूल

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सभी स्कूल खुले रहेंगे. हालांकि, तमिलनाडु में कुछ जिलों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. भारी बारिश और खराब मौसम के कारण सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखा जा सकता है. अधिक जानकारी और अन्य पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

