शिक्षा

School Holiday on 8 November 2025: आज शनिवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं? यहां जानें

School Holiday on 8 November 2025: आज यानी 8 नवंबर, शनिवार को देश भर के स्कूल बंद रहेंगे या खुले? क्या आप भी ये जानना चाहते हैं? आइए फटाफट जान लेते हैं कि कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:42 AM IST
School Holiday on 8 November 2025: आज शनिवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं? यहां जानें

School Holiday on 8 November 2025: नवंबर का हर दिन स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए खास है. नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए ये महीना परीक्षा के लिहाज से जरूरी है. बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों पर भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है. बच्चों के पेपर शुरू होने वाले है और टेस्ट तो चल ही रहे हैं. जबकि, टीचर की भी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द सेलेबस पूरा करवा दें जिससे पढ़ने के लिए बच्चों को समय मिल सके. ये महीने अलग-अलग खास दिन के लिए भी जाना जा रहा है. ऐसे में जरूरी है कि आप पहले ही जान लें कि स्कूल की छुट्टी है या नहीं. भारत में आमतौर पर त्योहार या किसी खास दिन के होने वाले स्कूलों की छुट्टी की जाती है. ये पूरे भारत या राज्य सरकार की ओर से जारी की जाने वाली छुट्टियां भी हो सकती हैं. 8 नवंबर, शनिवार को भारत में कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे? आइए जान लेते हैं.

8 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी है या नहीं?

भारत में 8 नवंबर, शनिवार को देश भर के सभी स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी. हालांकि, कुछ राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. स्थानीय त्योहारों या किसी खास कारण से राज्य सरकार की ओर से छुट्टी रहती है. कुछ स्कूलों में दूसरे शनिवार के दिन स्कूलों की छुट्टी रहती है. ऐसे स्कूल 8 नवंबर को बंद रहेंगे.

भारत में यहां बंद रहेंगे स्कूल

दिल्ली-एनसीआर, मुंबई समेत अन्य राज्य जहां शनिवार को स्कूल बंद रहते हैं वहां 8 नवंबर को छुट्टी रहेगी. कर्नाटक में भगवान विष्णु को समर्पित कनक एकादशी के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी. ये एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है. जबकि, तमिलनाडु में भी स्कूल बंद रह सकते हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से तमिलनाडु में 11 नवंबर 2025 तक बारिश के अनुमान के कारण छुट्टी का ऐलान किया गया है.

ये भी पढ़ें- Success Story: पिता हवलदार, बेटी ने रचा इतिहास... डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद UPSC में 30वीं रैंक, जानें IAS इंदुरानी जाखड़ की सफलता की कहानी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

school holiday

