School Holiday: सोमवार को क्लास की छुट्टी पर कन्फ्यूजन खत्म, 9 फरवरी को स्कूल खुलेंगे या रहेंगे बंद? जानें ताजा अपडेट

School Holiday On 9 February 2026: भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बाद फिर से खुल गए हैं और कक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जा रही हैं. वहीं, फरवरी का महीना छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है. इसी महीने में अधिकांश बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षाएं शुरू कर देते हैं. साथ ही, अन्य कक्षाओं के छात्रों के लिए भी इस महीने में स्कूल नियमित रूप से जाना आगामी फाइनल परीक्षा के कारण बेहद अहम हो जाता है. हालांकि, फिर भी 9 फरवरी, 2026 को कुछ राज्यों के स्कूल चल रही बोर्ड परीक्षा, मौसम संबंधित समस्या, स्थानीय तैयार या प्रशासनिक कार्यक्रम के कारण बंद रह सकते हैं. ऐसे में स्कूल जाने वाले छात्रों का यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या सोमवार को उनके राज्य के स्कूल खुले रहेंगे? आइए हम आपको इस लेख में राज्यवार इसका ताजा अपडेट देते हैं.

9 फरवरी, 2026 को भारत में कोई नेशनल स्कूल हॉलिडे नहीं है. इसलिए देश के अधिकांश स्कूल सामान्य कार्य दिवस की तरह ही चलेंगे. हालांकि, कुछ राज्य जैसे- झारखंड और बिहार में चर रही बोर्ड परीक्षाओं के कारण स्कूल बंद रह सकते हैं या क्लास के समय में बदलाव हो सकता है. इसके अलावा अन्य राज्यों के स्कूल अपने नियमित समय और शेड्यूल के हिसाब से संचालित किए जाएंगे.

बिहार

बिहार में 02 फरवरी, 2026 से बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ( BSEB ) द्वारा कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है. जिस कारण कुछ स्कूल परीक्षा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं. इसलिए 9 फरवरी को चल रही बोर्ड परीक्षाओं के कारण वे स्कूल बंद या उनके समय में बदलाव हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

झारखंड

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मंगलवार, 03 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है और 9 फरवरी, 2026 को मैट्रिक के छात्रों का साइंस का पेपर है. इसलिए जो स्कूल परीक्षा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं, उन स्कूलों की कक्षाएं सोमवार को या तो बंद रह सकती या क्लास टाइमिंग में बदलाव रह सकता हैं. इसके अलावा अन्य सभी स्कूल सामान्य रूप से संचालित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: NHAI Recruitment 2026: हाथ से न निकल जाए मौका, डिप्टी मैनेजर पदों पर आवेदन का कल लास्ट डेट, 1.77 लाख होगी सैलरी

कर्नाटक

फिलहाल कर्नाटक के स्कूलों में सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) परीक्षाएं चल रही हैं. इसलिए कक्षा 10वीं के अलावा अन्य सभी कक्षाओं के क्लास अपने समय से संचालित किए जाएंगे.

जम्मू-कश्मीर

जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी के कारण ठंड काफी बढ़ गई है. इसलिए सरकारी ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया है. मौसम की खराब स्थिति की वजह से कक्षा 8 तक के स्कूल 28 फरवरी, 2026 तक और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 22 फरवरी, 2026 तक बंद रहेंगे.

खुले रहेंगे यहां के स्कूल

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा अन्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल 09 फरवरी, 2026 को खुले रहने की संभावना है, जहां कक्षाएं अपने नियमित समय से चलेगी. हालांकि, फिर भी सोमवार को स्कूल जाने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए उसके खुले होने की पुष्टि करें. इसी के साथ स्कूल के खुले होने से जुड़ी न्यूनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों और स्कूल अधिकारियों की ही बातों पर ध्यान दें.

ये भी पढ़ें: UPSC ESE Prelims Answer Key 2026: जल्द upsc.gov.in पर जारी होगी आंसर-की, जानें स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड प्रोसेस