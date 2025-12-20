School Holiday on 20 December: देश के किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, जानें क्यों और कहां हैं छुट्टियां

School Holiday on 20 December 2025: देश के कई राज्यों में सर्दी काफी बढ़ गई है जिस वजह से राज्यों की ओर से स्कूलों का टाइम टेबल में सर्दियों वाला कर दिया गया है. जबकि, ऐसे कई राज्य हैं जहां 5वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई. बाकी कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में कर दिया. कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टी भी है. भीषण शीत लहरों के कारण स्कूलों की छुट्टियां कहीं-कहीं कर दी गई है, आइए जान लेते हैं कि 20 दिसंबर, शनिवार को किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी है.

GRAP-4 नियम लागू

दिल्ली में GRAP-4 नियमों को लागू कर दिया गया है. ऐसे में राज्य के सभी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 5वीं के छात्रों के लिए छुट्टी है. 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेगी. गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम जैसे राज्यों में भी स्कूलों को 5वीं कक्षा तक बंद किया गया है लेकिन 6वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुले हुए हैं.

20 दिसंबर को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

राजस्थान में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे. यहां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन के कारण स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है. अगले दिन रविवार होने के कारण राजस्थान में छात्रों को लंबा वीकेंड मिल सकेगा.

उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए यूपी के कई इलाकों में स्कूल बंद किए गए हैं. अगली घोषणा तक छात्रों के लिए स्कूल जाने की छुट्टी है.

कब पड़ेगी सर्दियों की छुट्टी?

देश के ज्यादातर राज्यों में 24 दिसंबर से स्कूलों की छुट्टी पड़ने वाली है. पंजाब में 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक स्कूलों की सर्दियों की छुट्टी रहेगी. हरियाणा में सुबह 9 या 10 बजे से स्कूलों की टाइमिंग सर्दी के कारण कर दी गई है.

तेलंगाना में ईसाई अल्पसंख्यक स्कूलों में 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक छुट्टियां रह सकती हैं. जबकि, आंध्र प्रदेश में अधिकांश स्कूल 20 दिसंबर तक खुले रहेंगे. यहां के स्कूलों में भी 24 दिसंबर 2025 से सर्दियों की छुट्टियां पड़ सकती हैं.

