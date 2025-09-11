School Holiday Today: इन राज्यों और शहरों में स्कूल बंद! देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday Today: आज यानी 11 सितंबर, गुरुवार को किन राज्यों और शहरों में स्कूल बंद है. आइए स्कूलों की छुट्टी लिस्ट देखते हैं और जानते हैं किस वजह स्कूलों को बंद किया गया है?
Trending Photos
School Holiday Today 11 September 2025: सितंबर के शुरुआती दिनों से ही देश के कई राज्य और शहरों में स्कूलों को बंद किया गया है. इसके पीछे की वजह कुछ खास दिन, कभी बदलता मौसम, कभी बाढ़ तो कभी त्योहार रहे हैं. सितंबर के पहले सप्ताह में कई जगह स्कूल बंद रहे हैं. कुछ जगहों पर 11 सितंबर, गुरुवार को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. जबकि, अन्य जगह स्कूल-कॉलेज खुले रहेंगे. आइए जानते हैं कि तमिलनाडु, पंजाब, केरल और जम्मू और कश्मीर में क्या स्कूल बंद रहेंगे या खुले?
11 सितंबर को कहां बंद रहेंगे स्कूल?
11 सितंबर, गुरुवार को इमैनुएल सेकरन के स्मृति दिवस के अवसर पर तमिलनाडु में सरकारी छुट्टी है. इस वजह से यहां के स्कूल बंद रहेंगे. तमिलनाडु के रामनाथपुरम और शिवगंगा जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. 11 सितंबर, 2025 को शहीद इमैनुएल सेकरन के 68वां स्मृति दिवस है और इस वजह से स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.
जम्मू-कश्मीर की बात करें तो 11 सितंबर को यहां स्कूलों की छुट्टी नहीं है लेकिन 12 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे. खबरों की मानें तो ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जश्न के कारण यहां स्कूल बंद रहेंगे.
पंजाब में कई दिनों के बाद स्कूल खुले जाएंगे. बाढ़ के कारण यहां के स्कूल बंद थे. वहीं, पंजाब में ऐसी जगह जहां आने-जाने का रास्ता अभी भी सही नहीं है या स्कूलों में पानी भरा हुआ है तो वो स्कूल बंद रहेंगे. दिल्ली में भी कई स्कूल हैं जिनमें पानी भरने के कारण स्कूल बंद किए गए हैं लेकिन ऑनलाइन क्लास के जरिए वहां पढ़ाई चालू है.
सितंबर पर कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?
ऐसे स्कूल जहां शनिवार को छुट्टी रहती है वो 13 और 14 सितंबर को बंद रहेंगे. इसके बाद 21 और 28 सितंबर को रविवार के दिन स्कूल बंद रहेंगे. दुर्गा अष्टमी व नवमी के कारण 30 सितंबर को भी कई जगहों में स्कूल बंद रहेंगे.
ये भी पढ़ें- Gen Z के लिए अच्छा मौका, IGNOU में ये 8 कोर्स बिल्कुल Free; जानें कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन