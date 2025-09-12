School Holiday Today: यहां सभी स्कूलों में छुट्टी, नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद; जाने आपके राज्य में है या नहीं?
School Holiday on 12 September 2025: आज भारत के किन राज्य या शहर में स्कूलों की छुट्टी है? नर्सरी से 12वीं तक क्यों स्कूल बंद रहेंगे? आइए विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:58 AM IST
School Holiday on 12 September 2025: देश के कई राज्य और शहर हैं जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बच्चों के स्कूलों में पानी भरा हुआ है जिस वजह से उनके लिए स्कूल में जाना संभव नहीं है और उन्हें छुट्टी दे रखी है. जबकि, कुछ जगहों पर ईद-ए-मिलाद के जश्न के कारण भी स्कूलों में सरकारी छुट्टी है. देश के अलग-अलग राज्य के स्कूल 12 सितंबर, शुक्रवार को बंद हैं. आपके राज्य या शहर के स्कूल बंद हैं या नहीं? आइए इसके बारे में जानते हैं.

नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद

12 सितंबर, शुक्रवार को भारत के महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों में बाढ़ के कारण स्कूल बंद हैं. पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी बाढ़ की स्थिति है जिस वजह से बच्चों के स्कूलों की छुट्टी है. कुछ राज्यों में संभावित अवकाश की घोषणा हो सकती है लेकिन कुछ जगहों में राष्ट्रीय अवकाश न होने के बावजूद भी परिस्थितियों और क्षेत्रीय अनुष्ठानों की वजह स्कूल बंद हो सकते हैं.

ईद-ए-मिलाद के जश्न के कारण यहां है स्कूल बंद

ईद-ए-मिलाद को बीते हुए कुछ ही दिन हुए हैं जिसे इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में मनाया गया था. इसके बाद आने वाला शुक्रवार पारंपरिक रूप से एक अतिरिक्त छुट्टी के रूप में माना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से 12 सितंबर, शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्र में स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि, इसकी पुष्टि जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी. बच्चों और अभिभावकों सलाह दी जा रही है कि वो एक बार स्थानीय घोषणा की जांच कर लें या स्कूल से संपर्क कर लें.

ये भी पढ़ें- School Holidays: यहां 20 सितंबर से बंद रहेंगे स्कूल, जानें कितने दिन की होगी स्कूलों में दशहरा छुट्टियां?

