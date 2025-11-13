Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday: 13 नवंबर को यहां बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज! लिस्ट में देखें आपका शहर शामिल है या नहीं

School Holiday Today 13 November 2025: देश भर के सभी स्कूल और कॉलेज क्या 13 नवंबर को बंद रहेंगे? कहां-कहां पर आज स्कूलों की छुट्टी है? आइए 13 नवंबर की स्कूल हॉलिडे लिस्ट देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:35 AM IST
School Holiday Today 13 November 2025: भारत में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान तब किया जाता है जब कोई राष्ट्रीय अवकाश हो, राज्य सरकार की ओर से छुट्टी जारी की गई हो, स्कूल प्रशासन ने स्कूल बंद किए हो या फिर कोई खास दिन होने पर भी स्कूल-कॉलेज को बंद किया जाता है. शैक्षणिक और अवकाश गतिविधियां होने पर स्कूलों को बंद किया जा सकता है. 13 नवंबर को कुछ जगहों पर सभी स्कूल बंद रहेंगे. जबकि, कई जगहों में स्कूल खुले रहेंगे. आइए जानते हैं कहां-कहां स्कूलों की छुट्टी रहेगी?

कहीं GRAP-III तो कहीं चुनावी माहौल

दिल्ली एनसीआर में GRAP-III प्रतिबंध लग चुका है. ऐसे में सभी स्कूलों के लिए सरकार की ओर से हाइब्रिड लर्निंग मॉडल जारी रखने के लिए कहा गया है. बाकी कुछ राज्य हैं जहां के कुछ क्षेत्रों में उपचुनावों से संबंधित मतदान और मतगणना कार्यों के लिए स्कूलों की छुट्टी है.

13 नवंबर को कहां बंद रहेंगे स्कूल?

बिहार और तेलंगाना के सभी स्कूलों की 13 नवंबर को छुट्टी रहेगी. दोनों राज्यों में चुनाव का माहौल है. बिहार में उपचुनाव के कारण सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा. जबकि, तेलंगाना में भी चुनाव के कारण ही स्कूल बंद रखे जाएंगे. यहां के कुछ क्षेत्रों में स्कूल-कॉलेज की छुट्टी का ऐलान किया गया है.

दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी है या नहीं

वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में GRAP -3 लागू है. ऐसे में बच्चे और अभिभावकों को हाइब्रिड लर्निंग मॉडल की सलाह दी गई है. हाइब्रिड मोड पर स्कूलों में पढ़ाई हो रही है. ऐसे में अभिभावक अगर अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं. वरना ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी उपलब्ध है. अगर GRAP-4 लागू होता है तो सभी स्कूलों की छुट्टी हो सकती है या पूरी तरह से स्कूल को ऑनलाइन चलाया जा सकता है. बता दें कि सिर्फ बिहार और तेलंगाना में 13 नवंबर 2025 को स्कूल बंद रहेंगे.

