School Holiday Today: 17 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का पहला दिन, कहां रहेंगे स्कूल बंद? देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday Today: 17 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का पहला दिन, कहां रहेंगे स्कूल बंद? देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday 17 February 2026: 17 फरवरी, मंगलवार से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो रही है. किस राज्य में स्कूल बंद रहेंगे और नहीं? आइए स्कूल हॉलिडे लिस्ट के जरिए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:23 AM IST
School Holiday 17 february 2026

School Holiday 17 February 2026: आज यानी 17 फरवरी, मंगलवार से क्लास 10वीं की सीबीएसई परीक्षा (Board Exam 2026) की शुरुआत होने का पहला दिन है. ऐसे में वो स्कूल बंद रहेंगे जहां इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा. जबकि, अन्य वजहों से भी कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टी है. छात्रों और अभिभावकों को छुट्टियों का पता हो जाना चाहिए. कई राज्यों में परीक्षाएं चल रही है जिस वजह से भी स्कूल बंद किए गए हैं. सिर्फ एग्जाम डे पर बच्चों को स्कूल जाना है. आइए जानते हैं कि 17 फरवरी को स्कूलों की छुट्टी है या नहीं?

17 फरवरी को स्कूल बंद है या नहीं?

17 फरवरी, मंगलवार को भारत के अधिकांश हिस्सों में एक सामान्य कार्य दिवस है. इस दिन कोई सार्वजनिक अवकाश की घोषणा नहीं की गई है. किसी तरह का कोई त्योहार और अन्य खास चीज नहीं है. हालांकि, 17 फरवरी से 10वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं. इसलिए वो स्कूल बंद रहेंगे जहां परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा. 18 फरवरी से 12वीं छात्रों की सीबीएसई परीक्षाएं शुरू हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 18 फरवरी, बुधवार 2026 से शुरू है. इस दौरान स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

वर्तमान शैक्षणिक और सरकारी अवकाश कैलेंडर के मुताबिक 17 फरवरी को राज्यव्यापी स्कूल अवकाश घोषित नहीं किया गया है. निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल खुले रहने की उम्मीद है:- तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में खुले रहेंगे. हालांकि, इन राज्यों में परीक्षा के कारण स्टूडेंट्स को स्कूल नहीं जाना पड़ सकता है लेकिन एग्जाम डे पर स्कूल ओपन रहेंगे. दिल्ली में भी बोर्ड परीक्षाओं के कारण एग्जाम सेंटर वाले स्कूल बंद रहेंगे लेकिन स्टूडेंट्स को एग्जाम देने जाना होगा.

18 फरवरी को स्कूलों की छुट्टी है या नहीं?

18 फरवरी को कुछ राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी (18 February 2026 School Holiday) से बोर्ड एग्जाम शुरू है. इस वजह से वहां के स्कूल बंद रहे सकते हैं सिर्फ एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को परीक्षा देने जाना पड़ेगा. जबकि, सिक्किम में 18 फरवरी को लोसार पर्व है जो स्थानीय त्योहार है और इस कारण यहां स्कूलों की छुट्टी रहेगी. सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे.

ये भी पढ़ें- CBSE Board Exam 2026: 10वीं बोर्ड परीक्षा का पहला दिन, साथ में क्या ले जाना चाहिए और क्या नहीं? यहां जानिए

