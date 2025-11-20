School Holiday Today: आज किस राज्य में स्कूलों पर ताला? जानें कहां स्कूल की छुट्टी है या नहीं

School Holiday Today 20 November 2025: भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ती जा रही है और दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ वायु प्रदूषण भी कम नहीं है. जबकि, अन्य साउथ राज्यों में बारिश के मौसम का अलर्ट जारी है. देश भर के ज्यादातर जगहों मं किसी न किसी वजह से अभिभावक भी चाह रहे हैं कि उनके बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो जाए या सर्दियों की छुट्टी मिल जाए. हालांकि, कई राज्यों के स्कूल में यूनिट टेस्ट चल रहे हैं. बच्चों की परीक्षा में जुड़ने वाले प्रैक्टिकल व टेस्ट जारी हैं. ऐसे में हर माता-पिता को ये जान लेना चाहिए कि उनके राज्य के स्कूलों की सरकारी छुट्टी है या नहीं?

20 नवंबर को राष्ट्रीय छुट्टी है या नहीं?

जी नहीं, 20 नवंबर 2025 को कोई राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है. देश के ज्यादातर राज्यों में स्कूल खुले रहेंगे. बच्चों के लिए स्कूल में जाना जरूरी भी रहेगा क्योंकि सिलेबस पूरा करने का भी दौर जारी है. हालांकि, कुछ राज्य हैं जहां 20 तारीख को स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

20 नवंबर को कहां बंद रहेंगे स्कूल?

पंजाब और चंडीगढ़ में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में इन दोनों राज्यों के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. राज्य छुट्टी के अनुसार पंजाब और चंडीगढ़ में स्कूल बंद रहेंगे. तमिलनाडु में स्कूल बंद हो भी सकता है और नहीं भी. दरअसल, बारिश के कारण स्कूलों की छुट्टी हो सकती है. हालांकि, ये आखिरी मिनट का फैसला होता है जिसे तुरंत लिया जाता है.

दिल्ली एनसीआर, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और ओडिशा में सभी स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वो स्कूल प्रशासन से एक बार कंफर्म कर लें.

