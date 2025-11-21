School Holiday Today: बारिश और क्षेत्रीय त्योहारों के कारण इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, चेक करें छुट्टियों की लिस्ट

School Holiday Today 21 November 2025: आज किन-किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी? उसके पीछे क्या कारण होगा? आइए 21 नवंबर के लिए राज्यवार स्कूल हॉलिडे अपडेट के बारे में जानते हैं.
School Holiday Today 21 November 2025: नवंबर के महीने में स्कूलों में परीक्षा से पहले तैयारी चल रही है और यूनिट टेस्ट आदि भी आयोजित किए जा रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि बच्चों और अभिभावकों को स्कूल संबंधित सभी लेटेस्ट जानकारी का पता हो. कुछ शहरों में प्रदूषण तो कहीं बारिश अलर्ट के कारण स्कूलों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है. कहीं राज्यवार छुट्टी की भी संभावना है. 21 नवंबर को भारत के किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी? आइए फटाफट जान लेते हैं.
क्या 21 नवंबर को भारत के सभी स्कूल बंद?
21 नवंबर, शुक्रवार को भारत के सभी स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी. इस दिन कोई राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है. देश के अलग-अलग राज्यों में बारिश और क्षेत्रीय त्योहारों के कारण स्कूलों की छुट्टी हो सकती है.
क्या पंजाब और चंडीगढ़ में स्कूलों की छुट्टी?
पंजाब और चंडीगढ़ में 24 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से स्कूलों की छुट्टी रहेगी. इस दिन गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि, 21 नवंबर को कोई आधिकारिक अवकाश नहीं रहेगा लेकिन 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले नगर कीर्तन की वजह से उन क्षेत्रों में स्थानीय छुट्टी या स्कूलों में हाफ डे रहेगा. इसके बारे में पता करने के लिए अभिभावकों को जिला प्रशासन या स्कूल प्रबंधन से सलाह दी जा रही है.
दिल्ली से हरियाणा तक क्या बंद हैं स्कूल?
दिल्ली में प्रदूषण के कारण स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाया जा रहा है लेकिन कोई छुट्टी नहीं है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में स्कूलों की छुट्टी नहीं है लेकिन 24 नवंबर को कुछ क्षेत्रों में स्कूलों को बंद रखा जाएगा.
बारिश के कारण कहां बंद रहेंगे स्कूल?
चेन्नई, चैंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर और तमिलनाडु जैसे जगहों पर बारिश की संभावना है और इस कारण प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों के बंद होने की संभावना है. हालांकि, पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.
