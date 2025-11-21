Advertisement
trendingNow13012205
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday Today: बारिश और क्षेत्रीय त्योहारों के कारण इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, चेक करें छुट्टियों की लिस्ट

School Holiday Today 21 November 2025: आज किन-किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी? उसके पीछे क्या कारण होगा? आइए 21 नवंबर के लिए राज्यवार स्कूल हॉलिडे अपडेट के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday Today: बारिश और क्षेत्रीय त्योहारों के कारण इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, चेक करें छुट्टियों की लिस्ट

School Holiday Today 21 November 2025: नवंबर के महीने में स्कूलों में परीक्षा से पहले तैयारी चल रही है और यूनिट टेस्ट आदि भी आयोजित किए जा रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि बच्चों और अभिभावकों को स्कूल संबंधित सभी लेटेस्ट जानकारी का पता हो. कुछ शहरों में प्रदूषण तो कहीं बारिश अलर्ट के कारण स्कूलों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है. कहीं राज्यवार छुट्टी की भी संभावना है. 21 नवंबर को भारत के किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी? आइए फटाफट जान लेते हैं.

क्या 21 नवंबर को भारत के सभी स्कूल बंद?

21 नवंबर, शुक्रवार को भारत के सभी स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी. इस दिन कोई राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है. देश के अलग-अलग राज्यों में बारिश और क्षेत्रीय त्योहारों के कारण स्कूलों की छुट्टी हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या पंजाब और चंडीगढ़ में स्कूलों की छुट्टी?

पंजाब और चंडीगढ़ में 24 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से स्कूलों की छुट्टी रहेगी. इस दिन गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि, 21 नवंबर को कोई आधिकारिक अवकाश नहीं रहेगा लेकिन 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले नगर कीर्तन की वजह से उन क्षेत्रों में स्थानीय छुट्टी या स्कूलों में हाफ डे रहेगा. इसके बारे में पता करने के लिए अभिभावकों को जिला प्रशासन या स्कूल प्रबंधन से सलाह दी जा रही है.

दिल्ली से हरियाणा तक क्या बंद हैं स्कूल?

दिल्ली में प्रदूषण के कारण स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाया जा रहा है लेकिन कोई छुट्टी नहीं है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में स्कूलों की छुट्टी नहीं है लेकिन 24 नवंबर को कुछ क्षेत्रों में स्कूलों को बंद रखा जाएगा.

बारिश के कारण कहां बंद रहेंगे स्कूल?

चेन्नई, चैंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर और तमिलनाडु जैसे जगहों पर बारिश की संभावना है और इस कारण प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों के बंद होने की संभावना है. हालांकि, पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE Board Exam 2026: ये छात्र नहीं दे पाएंगे 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षाएं, सीबीएसई ने बताई कब खुलेगी विंडो?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

ठंड लगाने वाली है टॉप गियर, कब से पड़ रही है हाड़ कंपाने वाली सर्दी? IMD ने बताया
Weather
ठंड लगाने वाली है टॉप गियर, कब से पड़ रही है हाड़ कंपाने वाली सर्दी? IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
Talaak-e-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
weather update
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
Jagannath Puri
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर!
Punjab news in hindi
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर!