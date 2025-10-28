Advertisement
trendingNow12977963
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday: 28 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? जानें कहां रहेगी स्कूलों की छुट्टी

School Holiday Today: देशभर के कई राज्यों में महापर्व छठ को मनाया जा रहा है सूर्योदय के साथ ही ये त्यौहार समाप्त हो जाता है. ऐसे में क्या स्कूलों की छुट्टी है या नहीं? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday: 28 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? जानें कहां रहेगी स्कूलों की छुट्टी

School Holiday Today 28 October 2025: अक्टूबर का महीना कई व्रत-त्योहारों के साथ रहा है और शुरुआती दिनों में कई छुट्टियां रही. दिवाली और छठ पूजा के समाप्त खत्म होने के साथ ही लंबी छुट्टियां खत्म हो गई हैं. 28 अक्टूबर, मंगलवार को छठ पूजा के पर्व की समाप्ति होगी. ऐसे में लोगों के बीच एक सवाल है कि स्कूल खुले रहेंगे या नहीं? कब से कब तक स्कूलों की छुट्टी हो सकती है और कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे? आइए जानते हैं.

क्या स्कूलों की रहेगी छुट्टी?

जी हां, भारत के कुछ राज्य जहां छठ पूजा का खास महत्व है वहां पर स्कूल बंद रहेंगे. 28 अक्टूबर को सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और इस वजह से कई स्कूल बंद रहते हैं. राजकीय छुट्टी के अलावा स्कूल प्रशासन की ओर से भी छुट्टियां तय की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

28 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

28 अक्टूबर को कुछ राज्यों में छठ पर्व के कारण राजकीय छुट्टी है जिसका ऐलान दिवाली के दौरान ही कर दिया गया था. छठ के अलावा कुछ साउथ स्टेट में खराब मौसम के कारण छुट्टी है. बरसात होने की वजह से स्कूलों को बंद रखा जाएगा.

कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

28 अक्टूबर मंगलवार को उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. राज्य सरकार की ओर से पर्व के कारण स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था. बिहार में 29 अक्टूबर को भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. 30 अक्टूबर से यहां सभी स्कूल खुल जाएंगे. जबकि, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में 29 अक्टूबर से सभी स्कूल खुले रहेंगे. किसी भी तरह की पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं. 

इन राज्यों के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के स्कूलों की छुट्टी रहेगी। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. ऐसे में यहां के सभी स्कूल बंद रहेंगे.

ये भी पढ़ें- Cost vs Price vs Rate: 99% लोग नहीं जानते कॉस्ट, प्राइस और रेट में अंतर; कहीं आप भी तो नहीं शामिल?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
PM SHRI scheme
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
jammu kashmir news
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA