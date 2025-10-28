School Holiday: 28 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? जानें कहां रहेगी स्कूलों की छुट्टी

School Holiday Today 28 October 2025: अक्टूबर का महीना कई व्रत-त्योहारों के साथ रहा है और शुरुआती दिनों में कई छुट्टियां रही. दिवाली और छठ पूजा के समाप्त खत्म होने के साथ ही लंबी छुट्टियां खत्म हो गई हैं. 28 अक्टूबर, मंगलवार को छठ पूजा के पर्व की समाप्ति होगी. ऐसे में लोगों के बीच एक सवाल है कि स्कूल खुले रहेंगे या नहीं? कब से कब तक स्कूलों की छुट्टी हो सकती है और कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे? आइए जानते हैं.

क्या स्कूलों की रहेगी छुट्टी?

जी हां, भारत के कुछ राज्य जहां छठ पूजा का खास महत्व है वहां पर स्कूल बंद रहेंगे. 28 अक्टूबर को सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और इस वजह से कई स्कूल बंद रहते हैं. राजकीय छुट्टी के अलावा स्कूल प्रशासन की ओर से भी छुट्टियां तय की जा सकती है.

28 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

28 अक्टूबर को कुछ राज्यों में छठ पर्व के कारण राजकीय छुट्टी है जिसका ऐलान दिवाली के दौरान ही कर दिया गया था. छठ के अलावा कुछ साउथ स्टेट में खराब मौसम के कारण छुट्टी है. बरसात होने की वजह से स्कूलों को बंद रखा जाएगा.

कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

28 अक्टूबर मंगलवार को उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. राज्य सरकार की ओर से पर्व के कारण स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था. बिहार में 29 अक्टूबर को भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. 30 अक्टूबर से यहां सभी स्कूल खुल जाएंगे. जबकि, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में 29 अक्टूबर से सभी स्कूल खुले रहेंगे. किसी भी तरह की पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

इन राज्यों के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के स्कूलों की छुट्टी रहेगी। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. ऐसे में यहां के सभी स्कूल बंद रहेंगे.

