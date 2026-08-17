/School Holiday Today 17 August 2026: बारिश के बीच आज स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे? देखें राज्यवार पूरी लिस्ट

देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है और 17 अगस्त 2026 को कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने गंगीय पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है. इसके अलावा उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में छात्र और अभिभावक यह जानना चाहते हैं कि आज स्कूल बंद रहेंगे या नहीं.
17 अगस्त को पूरे देश के लिए स्कूल बंद रखने का कोई राष्ट्रव्यापी आदेश जारी नहीं किया गया है. मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला संबंधित राज्य सरकार, जिला प्रशासन या स्थानीय शिक्षा विभाग द्वारा लिया जाता है. इसलिए केवल मौसम पूर्वानुमान के आधार पर स्कूल की छुट्टी मान लेना सही नहीं होगा. अभिभावकों और विद्यार्थियों को अपने स्कूल तथा स्थानीय प्रशासन की आधिकारिक सूचना जरूर देखनी चाहिए.
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ओडिशा के कुछ जिलों में 17 अगस्त को स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है. IMD के रेड अलर्ट और खराब मौसम की आशंका को देखते हुए भद्रक, क्योंझर, जाजपुर और मयूरभंज जिलों में सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है. स्थानीय स्तर पर जारी आदेशों के अनुसार इन जिलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्कूल नहीं जाना है.
हिमाचल प्रदेश में 17 अगस्त को सरकारी स्कूलों के लिए छुट्टी की पुष्टि की गई है. यह अवकाश केवल बारिश के कारण नहीं है, बल्कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान स्कूल खुले रहने के बदले में प्रतिपूरक अवकाश के तौर पर दिया गया है. निजी स्कूलों को छुट्टी रखने या नहीं रखने का निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है.
जालंधर में 17 अगस्त 2026 को स्कूल और कॉलेज बंद रखने की घोषणा की गई है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक यह छुट्टी स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों को राहत देने के उद्देश्य से दी गई है. सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 17 अगस्त को कक्षाएं नहीं होंगी और शैक्षणिक गतिविधियां 18 अगस्त से फिर शुरू होंगी.
उत्तराखंड में 17 अगस्त तक कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि पूरे राज्य में स्कूल बंद रखने की पुष्टि नहीं हुई है. किसी जिले में स्थिति बिगड़ने पर स्थानीय प्रशासन अलग से आदेश जारी कर सकता है.
दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश में 17 अगस्त के लिए पूरे क्षेत्र या पूरे राज्य में स्कूल बंद रखने का कोई व्यापक आदेश उपलब्ध नहीं है. हालांकि भारी बारिश, जलभराव या यातायात संबंधी समस्या होने पर जिला प्रशासन या स्कूल स्थानीय स्तर पर फैसला ले सकते हैं. इसलिए विद्यार्थियों को स्कूल की ओर से आए संदेश को प्राथमिकता देनी चाहिए.
पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है. फिलहाल इन क्षेत्रों के लिए राज्यव्यापी स्कूल बंद की पुष्टि नहीं है. जम्मू-कश्मीर समेत संवेदनशील क्षेत्रों में छुट्टी का फैसला जिला प्रशासन के आदेश के आधार पर किया जा सकता है.
महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है, लेकिन 17 अगस्त के लिए राज्यव्यापी स्कूल अवकाश की पुष्टि नहीं हुई है. यदि किसी इलाके में बाढ़, जलभराव या असुरक्षित यात्रा जैसी स्थिति बनती है तो स्थानीय प्रशासन स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकता है.
IMD के पूर्वानुमान के अनुसार 17 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी. उत्तर ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका सबसे प्रमुख चिंता है. इसके अलावा कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वे स्कूल जाने से पहले स्थानीय प्रशासन और अपने शिक्षण संस्थान की आधिकारिक सूचना जरूर जांचें.
|राज्य / क्षेत्र
|17 अगस्त को स्कूल छुट्टी की स्थिति
|हिमाचल प्रदेश
|सरकारी स्कूल बंद, प्रतिपूरक अवकाश
|उत्तराखंड
|राज्यव्यापी छुट्टी की पुष्टि नहीं, भारी बारिश का अलर्ट
|उत्तर प्रदेश
|राज्यव्यापी छुट्टी की पुष्टि नहीं
|दिल्ली-NCR
|व्यापक स्कूल बंद की पुष्टि नहीं
|पंजाब
|राज्यव्यापी छुट्टी की पुष्टि नहीं, स्थानीय अलर्ट देखें
|हरियाणा
|राज्यव्यापी छुट्टी की पुष्टि नहीं
|जम्मू-कश्मीर
|जिला स्तर के आदेश देखें
|पश्चिम बंगाल
|राज्यव्यापी छुट्टी की पुष्टि नहीं, भारी बारिश का अलर्ट
|ओडिशा
|राज्यव्यापी छुट्टी की पुष्टि नहीं, उत्तर ओडिशा में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना
|महाराष्ट्र
|राज्यव्यापी छुट्टी की पुष्टि नहीं
|गुजरात
|राज्यव्यापी छुट्टी की पुष्टि नहीं
|मध्य प्रदेश
|राज्यव्यापी छुट्टी की पुष्टि नहीं
|बिहार
|राज्यव्यापी छुट्टी की पुष्टि नहीं
|पूर्वोत्तर भारत
|राज्य और जिला स्तर की घोषणाएं देखें