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School Holiday Today 17 August 2026: बारिश के बीच आज स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे? देखें राज्यवार पूरी लिस्ट

School Holiday Today: 17 अगस्त 2026 को भारी बारिश और मौसम अलर्ट के बीच कई राज्यों में स्कूल बंद रहने को लेकर स्थिति अलग-अलग है. हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हैं, जबकि ओडिशा के कुछ जिलों में रेड अलर्ट के कारण अवकाश घोषित किया गया है. जानें राज्यवार स्कूल हॉलिडे स्टेटस और IMD का ताजा मौसम पूर्वानुमान.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 17, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:53 AM IST
School Holiday Today 17 August 2026: बारिश के बीच आज स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे? देखें राज्यवार पूरी लिस्ट

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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