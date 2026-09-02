/2 सितंबर School Holiday Update: किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल और कहां खुलेंगी कक्षाएं? यहां देखें पूरी State-Wise List

देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज-चमक और खराब मौसम के कारण छात्र और अभिभावक स्कूलों की छुट्टी को लेकर अपडेट तलाश रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है. उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है.
हालांकि, 2 सितंबर 2026 को पूरे देश या सभी राज्यों में बारिश के कारण स्कूल बंद रखने की कोई एक समान घोषणा नहीं हुई है. स्कूल बंद करने का फैसला आमतौर पर राज्य सरकार, जिला प्रशासन या संबंधित स्कूल स्थानीय मौसम की स्थिति को देखकर करता है.
नहीं. छात्रों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि 2 सितंबर को उनके राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे. जिन इलाकों में जलभराव, बाढ़, भूस्खलन या सड़कों पर आवागमन मुश्किल होता है, वहां जिला प्रशासन अलग से स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर सकता है.
इसलिए अभिभावकों को स्कूल के आधिकारिक मैसेज, वेबसाइट, व्हाट्सऐप ग्रुप या जिला प्रशासन की सूचना जरूर देखनी चाहिए.
उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लगातार बारिश और जलभराव की स्थिति बनी हुई है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार लखीमपुर खीरी और वाराणसी में 2 सितंबर को स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई है. हालांकि, इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होने वाली छुट्टी नहीं माना जाना चाहिए.
IMD के पूर्वानुमान के अनुसार सितंबर के शुरुआती दिनों में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश जारी रह सकती है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है.
नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और दूसरे जिलों के छात्रों को अपने जिला प्रशासन और स्कूल की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए.
दिल्ली-NCR और गुरुग्राम में बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है. IMD ने दिल्ली, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान दिया है. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 2 सितंबर से कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.
फिलहाल दिल्ली-NCR या गुरुग्राम में सभी स्कूलों को बंद करने की कोई व्यापक घोषणा सामने नहीं आई है. इसलिए अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने से पहले संबंधित स्कूल का ताजा नोटिस जरूर देखना चाहिए.
उत्तराखंड में बारिश की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. IMD के अनुसार राज्य में 7 सितंबर तक कई जगह बारिश जारी रह सकती है. 2 से 6 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना भी है.
पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा होने के कारण स्कूलों की छुट्टी का फैसला जिला स्तर पर किया जा सकता है. छात्रों को जिला प्रशासन के आदेश की जानकारी लिए बिना खराब मौसम में स्कूल जाने से बचना चाहिए.
हिमाचल प्रदेश में भी 2 और 3 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है. पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी स्थिति बन सकती है.
फिलहाल पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 सितंबर की छुट्टी की कोई समान घोषणा नहीं है. स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन अलग से स्कूल बंद करने का फैसला कर सकता है.
पंजाब और हरियाणा में भी बारिश और गरज-चमक का पूर्वानुमान है. 2 से 5 सितंबर के बीच पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.
अभी पंजाब या हरियाणा में सभी स्कूलों के लिए बारिश के कारण 2 सितंबर की छुट्टी की पुष्टि नहीं हुई है. स्कूल बंद करने का फैसला स्थानीय प्रशासन और मौसम की स्थिति के आधार पर किया जा सकता है.
बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी 2 सितंबर के आसपास कई जगह बारिश जारी रहने की संभावना है. कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव या बाढ़ जैसी समस्या पैदा हो सकती है.
ऐसे क्षेत्रों में जिला प्रशासन अस्थायी रूप से स्कूल बंद करने का आदेश दे सकता है. इसलिए छात्रों और अभिभावकों को अपने जिले की आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए.
पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी सितंबर के शुरुआती दिनों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. IMD के अनुसार 1 से 6 सितंबर के बीच उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बारिश हो सकती है. गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में भी 1 से 3 सितंबर के बीच व्यापक बारिश का अनुमान है.
इन राज्यों में भी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूलों को बंद करने का फैसला जिला प्रशासन कर सकता है.
|State/Region
|September 2 School Closure Status
|Weather Update
|Delhi-NCR
|No blanket closure confirmed; check school updates
|Rain/thunderstorms possible
|Gurugram
|No blanket closure confirmed
|Rain and thunderstorms possible
|Haryana
|No statewide closure confirmed
|Heavy rain possible from Sept 2
|Punjab
|No statewide closure confirmed
|Heavy rain/thunderstorms possible
|Himachal Pradesh
|District-wise decision
|Heavy rain likely
|Uttarakhand
|District-wise decision
|Heavy rain; landslide risk in vulnerable areas
|Uttar Pradesh
|District-wise decision
|Rain, thunderstorms and isolated heavy rain
|Bihar
|District-wise decision
|Widespread rainfall likely
|Jharkhand
|District-wise decision
|Widespread rainfall likely
|Odisha
|District-wise decision
|Widespread rainfall likely
|West Bengal
|District-wise decision
|Widespread rainfall in several areas
|Sikkim
|Local/district decision
|Rainfall likely
|Madhya Pradesh
|District-wise monitoring
|Rainfall continues in parts
|Chhattisgarh
|District-wise monitoring
|Rainfall and thunderstorms possible
|Rajasthan
|No blanket closure confirmed
|Rainfall possible in parts