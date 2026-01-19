School Holiday: बच्चों के लिए जरूरी खबर, 20 जनवरी को कहां-कहां नहीं खुलेंगे स्कूल? राज्यवार यहां देखें लिस्ट

School Holiday 20 January 2026: भारत के अधिकांश राज्यों के स्कूल लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बाद फिर से खुल गए हैं. हालांकि, अभी भी कुछ स्टेट के स्कूल स्थानीय त्योहार, मौसम की स्थिति, घने कोहरे और वायु प्रदूषण के कारण या तो बंद रह सकते हैं या तो उनके मोड और टाइमिंग में बदलाव हो सकती है. ऐसे में जिन स्कूली छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 20 जनवरी, 2026 को उनके राज्य के स्कूल खुले रहेंगे, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि मंगलवार को किन स्टेट के स्कूल बंद रहेंगे और कहां के स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे.

महाराष्ट्र और पुणे

महाराष्ट्र के पुणे जिले में जिला प्रशासन ने 20 जनवरी को आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता, पुणे ग्रैंड टूर 2026 के कारण मार्ग पर स्थित सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है. स्कूलों में छुट्टी केवल साइकिलिंग मार्ग से प्रभावित जिलों के लिए है. वहीं, 20 जनवरी को अन्य स्कूल सामान्य रूप से संचालित किए जाएंगे.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों के स्कूलों की कक्षाएं लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बाद फिर से शुरू हो गई है, लेकिन प्रयागराज जिले में माघ मेला जारी रहने के कारण, जिला अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और छात्रों के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आदेश दिया है कि कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 20 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे. वहीं, राज्य के कुछ जिले जैसे- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा, आदि में शीतलहर, ठंड, वायु प्रदूषण और घने कोहरे की वजह से स्कूल की टाइमिंग और मोड में बदलाव किए गए हैं.

दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर, घने कोहरे और अत्यधिक वायु प्रदूषण का कहर जारी है. हालांकि, दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश स्कूलों के शीतकालीन अवकाश समाप्त हो गए हैं, लेकिन मौसम की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए क्लास की टाइमिंग और मोड में बदलाव है.

पंजाब

पंजाब में भी सर्दियों की छुट्टियों के बाद कई जिलों के स्कूलों में कक्षाएं नियमित रूप से फिर से शुरू हो गए है, लेकिन शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए स्कूल टाइमिंग में बदलाव किए गए है.

हरियाणा

20 जनवरी को हरियाणा के अधिकांश स्कूल खुले रहेंगे और कक्षाएं निर्धारित समय से संचालित होंगी. फिर भी कुछ जिलों के स्कूल टाइमिंग में ठंड के कारण बदलाव हो सकते हैं.

बिहार और झारखंड

बिहार और झारखंड के अधिकांश जिलों के स्कूल 20 जनवरी को सामान्य रूप से संचालित होंगे. हालांकि, बची हुई ठंड और कोहरे की चेतावनी के कारण क्लास टाइमिंग में बदलाव हो सकते हैं.

दक्षिणी और पूर्वी राज्य

इसके अलावा देश के अन्य दक्षिणी और पूर्वी राज्य जैसे- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा सहित अन्य राज्यों में 20 जनवरी, 2026 को स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे. इन स्टेट में मौसम या अन्य किसी कारण की वजह से स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान नहीं किया गया है.

हालांकि, फिर भी स्कूल जाने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे 20 जनवरी को मौसम की स्थिति को देखते हुए विद्यालय जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि करने के साथ एक बार टाइमिंग की जांच जरूर से कर लें.

