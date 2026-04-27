Heatwave School Holidays: लू के चलते स्कूल की छुट्टियां... किस राज्य के स्कूलों पर तपती गर्मी ने लगाया ताला, कहां बदल गया बच्चों के आने-जाने का टाइम टेबल

School Holidays Due to Heatwave: देशभर के कई राज्यों में गर्मी से लोग बेहाल हैं और घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. तपती गर्मी और लू से बचाव के लिए अलग-अलग राज्य की सरकार की ओर से तरह-तरह के निर्देश जारी किए जा रहे हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं से बचाव के लिए जहां कुछ स्कूलों ने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही छुट्टियां दे दी है तो वहीं कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर टाइम टेबल ही बदल दिया गया है. कुछ स्कूलों में लू से बचाव के लिए और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए वाटर ब्रेक लागू किया गया है जो लंच ब्रेक जैसा है बस फर्क ये है कि उस समय स्टूडेंट को पानी पीना होगा. स्कूल में वाटर बेल बजाई जाएगी जब सभी को पानी पीना होगा.

इस राज्य में 27 अप्रैल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू

भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी है और कई राज्यों ने स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया है. ओडिशा में 27 अप्रैल, सोमवार से गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं. समय से पहले यहां स्कूल के बच्चों को गर्मी की छुट्टियां दे दी गई है. आमतौर पर यहां मई महीने से गर्मी की छुट्टियां शुरू होती हैं लेकिन इस बार पहले ही छुट्टियां दे दी गई है.

उत्तराखंड के देहरादून में भी सभी स्कूलों को बंद रखा गया है. देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में 27 अप्रैल के दिन बंद रखने का आदेश दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यहां 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 15 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टी दे दी है. 20 अप्रैल से यहां पर सभी स्कूल बंद हैं. जबकि, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग को छोड़ा बाकी अन्य जिलों में भी स्कूलों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं.

इन राज्यों में बदला टाइम टेबल

यूपी के प्रयागराज में स्कूल का समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक हो गया है. पटना के बिहार में स्कूल की टाइमिंग सुबह 7 बजे से सुबह 11.30 बजे तक कर दिया गया है. झारखंड में स्कूल की टाइमिंग सुबह 7 बजे से सुबह 11.30 बजे तक कर दिया गया है. महाराष्ट्र में स्कूल का समय सुबह 7 बजे से 11:15 बजे तक कर दिया गया है. राजस्थान में स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है. मध्य प्रदेश में भी स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है. ओडिशा में स्कूल का समय सुबह 6:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक हो गया है.

दिल्ली में कब से गर्मियों की छुट्टियां?

दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों में वाटर बेल को लागू किया गया है. हालांकि, गर्मी की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है. शिक्षा निदेशालय के शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक दिल्ली में गर्मियों की छुट्टियां 11 मई से 30 जून तक रहेगी.

ये भी पढ़ें- CBSE कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए गुड न्यूज, आ गईं NCERT के नए सिलेबस की किताबें; यहां से खरीद सकेंगे तुरंत!