Makar Sankranti Lohri Holiday: इन राज्यों में 2 दिनों तक लगातार बंद रहेंगे स्कूल, यहां देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

Makar Sankranti Lohri School Holiday: देश के कई राज्यों में अधिक सर्दी होने के कारण स्कूलों की छुट्टी है. जबकि, कुछ राज्यों में स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं. आगामी दिनों में लगातार 2 दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है. आइए जानते हैं कब और कहां स्कूल बंद रहेंगे?

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:28 PM IST
Makar Sankranti Lohri Holiday​: जनवरी की शुरुआत के साथ सर्दी भी बढ़ जाती है और बच्चों के लिए स्कूल जाना एक बड़े टास्क की तरह हो जाता है. कुछ राज्यों के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी 15 जनवरी है तो कहीं स्कूल फिर से खुल गए हैं. आगामी दिनों में त्योहारी सीजन भी है और हर बच्चा अपने स्कूल व कॉलेज में होने वाली छुट्टी को लेकर अपडेट जानना चाहता है. उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी के कारण छुट्टियां हैं लेकिन कई स्कूल 12 जनवरी से खुल गए हैं. 13 जनवरी को लोहड़ी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है. इस मौके पर कहां स्कूल बंद रहेंगे और कहां नहीं? आइए फटाफट स्कूल-कॉलेज की छुट्टी लिस्ट पर गौर कर लेते हैं.

13 जनवरी को स्कूल खुले रहेंगे या बंद?

उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ती ठंड के कारण विंटर वेकेशन की तारीख को बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दिया गया है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे. पहली से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल बंद रहेंगे. जबकि, अन्य राज्य जैसे- राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि में 14 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी. ऐसे में 13 जनवरी लोहड़ी के मौके पर स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

मकर संक्रांति पर स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इसी दिन पोंगल का त्योहार भी होता है. इस अवसर पर उत्तर भारत के कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में 14 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

दो दिन लगातार कहां बंद रहेंगे स्कूल?

पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में 13 जनवरी और 14 जनवरी को लगातार दो दिन स्कूल बंद रहेंगे. कर्नाटक में 14 और 15 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. जबकि, तमिलनाडु में 15, 16 और 17 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

