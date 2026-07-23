/School Holidays: भारी बारिश का अलर्ट! किन-किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान? देखें पूरी लिस्ट

School Holidays State Wise List: भारत के अलग-अलग राज्यों में बरसात हो रही है और लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित कर दिया है. ऐसे में मौसम विभाग (IMD) ने कई इलाकों में भारी बरसात को लेकर अलर्ट भी जारी किया है. आईएमडी की ओर से कई राज्यों में सिर्फ भारी बारिश का अलर्ट नहीं बल्कि बिजली गिरने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन और आंधी का अलर्ट भी जारी किया है. बेहद खराब मौसम के कारण विभिन्न राज्य की सरकार और स्कूल प्रशासन की ओर से छुट्टी की भी घोषणा की गई है.