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School Holidays: भारी बारिश का अलर्ट! किन-किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान? देखें पूरी लिस्ट

School Holidays: भारी बारिश के कारण कई राज्यों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं. इसके चलते राज्य सरकारों ने कई राज्यों में स्कूल बंद करने की घोषणा की है और कुछ इलाकों में छुट्टियों की अवधि भी बढ़ाई गई है. आइए जानते हैं कि किन राज्यों में और कब स्कूल बंद रहेंगे?

Written BySimran Singh
Published: Jul 23, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:36 AM IST
School Holidays: भारी बारिश का अलर्ट! किन-किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान? देखें पूरी लिस्ट

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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