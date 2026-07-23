/School Holidays: भारी बारिश का अलर्ट! किन-किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान? देखें पूरी लिस्ट

School Holidays State Wise List: भारत के अलग-अलग राज्यों में बरसात हो रही है और लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित कर दिया है. ऐसे में मौसम विभाग (IMD) ने कई इलाकों में भारी बरसात को लेकर अलर्ट भी जारी किया है. आईएमडी की ओर से कई राज्यों में सिर्फ भारी बारिश का अलर्ट नहीं बल्कि बिजली गिरने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन और आंधी का अलर्ट भी जारी किया है. बेहद खराब मौसम के कारण विभिन्न राज्य की सरकार और स्कूल प्रशासन की ओर से छुट्टी की भी घोषणा की गई है.
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर समेत मुंबई जैसे राज्यों में भारी बारिश हो रही है. लगातार आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है. ऐसे में माता-पिता के मन में सवाल है कि क्या स्कूलों की छुट्टी हो गई है या बच्चों के लिए स्कूल खुले हुए हैं. इसे लेकर असमंजस बना हुआ है, आइए जानते हैं कि किन राज्यों में बारिश के कारण छुट्टी है और कहां नहीं है?
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के अनुसार जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. ऐसे में राज्य की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने ऐलान किया है कि 'छात्रों, शिक्षकों और उनके परिवारों की सुरक्षा और भलाई को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए, कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के विंटर जोन (सर्दियों वाले इलाकों) के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां अब 26 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई हैं. स्कूल अब सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को फिर से खुलेंगे.'
Keeping the safety and well-being of students, teachers, and their families as our foremost priority, the summer vacation for all Government and recognized private schools in the Kashmir Division and Winter Zones of Jammu Division is hereby extended up to 26th July, 2026.…
— Sakina Itoo (@sakinaitoo) July 21, 2026
लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र के पालघर जिला प्रशासन ने 23 जुलाई 2026 को सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का ऐलान किया गया है. पालघर के जिला सूचना कार्यालय ने X पर कहा कि '23.07.2026 को पालघर जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है.'
पालघर जिल्ह्यातील सर्व माध्यमाच्या शाळा व महाविद्यालये यांना गुरुवार दि. २३.०७.२०२६ रोजी सुट्टी जाहीर. pic.twitter.com/6zMndJqqNh
— DISTRICT INFORMATION OFFICE, PALGHAR (@InfoPalghar) July 22, 2026
IMD हिमाचल प्रदेश के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में मौसम में काफी हलचल देखी गई है. कांगड़ा, चंबा और आसपास के इलाकों में मॉनसून देखने को मिला है जिस वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूल बंद रहेंगे. यहां पर आईएमडी की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है.
Shimla, Himachal Pradesh: Rain and dense fog affected Shimla, reducing visibility in the city. The IMD has issued a yellow alert for heavy rainfall and advised people to remain cautious due to possible landslides and flash floods pic.twitter.com/jEAHWJkwzf
— IANS (@ians_india) July 23, 2026
गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में रेड अलर्ट है जिसके चलते कुछ जिलों में स्कूल बंद रहेंगे. राहत आयुक्त गौरव मकवाना के अनुसार 'पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है. खासकर दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में बारिश तेज हुई है. उमरगाम तालुका में पिछले 24 घंटों में लगभग 43 इंच बारिश दर्ज की गई. हमने पहले ही NDRF और SDRF की टीमें तैनात कर दी थीं.'
Gandhinagar, Gujarat: Relief Commissioner Gaurang Makwana says, "In the last 24 hours, heavy rainfall was recorded, particularly in Valsad district of South Gujarat. In Umargam taluka, around 43 inches of rainfall was recorded in the last 24 hours. We had already deployed NDRF… pic.twitter.com/OsBjU0KX4D
— IANS (@ians_india) July 23, 2026
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