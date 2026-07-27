School Holidays: भारी बारिश को लेकर IMD का रेड अलर्ट, इस राज्य में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान

School Holidays: देश के कई राज्यों में हो रही लगातार मानसूनी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. कहीं पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है तो कुछ जगहों पर भारी बाढ़ का माहौल बना हुआ है. बिजली गिरने से लेकर भूस्खलन का अलर्ट तक जारी किया गया है. देश के कुछ राज्यों और जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है. मौसम विभाग (IMD) की ओर से लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है. कुछ ऐसे राज्य हैं जो रेड जॉन में आ रहे हैं. खराब मौसम को देखते हुए राज्य और जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों की छुट्टी का फैसला लिया गया है. किन-किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी? आइए जान लेते हैं.