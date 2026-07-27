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School Holidays: भारी बारिश को लेकर IMD का रेड अलर्ट, इस राज्य में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान

School Holidays: उत्तराखंड, गुजरात, असम से लेकर देश के कुछ अन्य राज्यों में भारी बारिश लगातार हो रही है. इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है. कुछ राज्यों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी है जिसके कारण स्कूलों की भी छुट्टी है. आइए जानते हैं कहां-कहां बारिश के कारण स्कूल बंद रहेंगे?

Written BySimran Singh
Published: Jul 27, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:47 PM IST
School Holidays: भारी बारिश को लेकर IMD का रेड अलर्ट, इस राज्य में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान
Image Credit: school closed due to rain

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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