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Hindi Newsशिक्षाSchool Holidays: 1 से 30 अप्रैल... 2026 के चौथे महीने में छुट्टियों की भरमार! देखें पूरी लिस्ट

School Holidays: 1 से 30 अप्रैल... 2026 के चौथे महीने में छुट्टियों की भरमार! देखें पूरी लिस्ट

School Holidays in April 2026: अप्रैल के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस माह कब-कब और किस वजह से छुट्टी रहेगी? आइए अप्रैल में स्कूलों की छुट्टी की पूरी लिस्ट देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 01, 2026, 06:47 AM IST
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school holiday april 2026
school holiday april 2026

School Holidays in April 2026: इस साल का चौथा महीना स्कूल के बच्चों के लिए खास है. नई क्लास में छात्र प्रवेश करते हैं और एक अलग उमंग के साथ नई कक्षा में जाने की तैयारी करते हैं. कई स्कूलों में १ अप्रैल से नए सेशन की शुरुआत हो रही है तो कुछ स्कूलों में अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद नए सत्र 2026-27 की पढ़ाई शुरू होगी. छुट्टियों के मामले में अप्रैल का महीना खास रहने वाला है. 1 अप्रैल को कई जगहों पर छुट्टी है. गुड फ्राइडे, हनुमान जयंती और अंबेडकर जयंती जैसे कई खास मौके रहेंगे. इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों में छुट्टियां रहेगी. स्कूलों की छुट्टी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच कब-कब रहेगी? आइए अप्रैल महीने की पूरी लिस्ट देखते हैं.

अप्रैल में कुल 11 छुट्टियां

पब्लिक हॉलिडे की बात करें तो अप्रैल के महीने में कुछ खास अवसर होने के कारण बैंक, सरकारी कार्यालय और स्कूलों की छुट्टियां रहती है. कुछ राज्यों में स्कूल को भी बंद रखा जाता है. अप्रैल में भी साप्ताहिक छुट्टी, दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को हर माह की तरह छुट्टी रहेगी.

अप्रैल में कब-कब स्कूल बंद रहेंगे?

  • 1 अप्रैल 2026: नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत का पहला दिन है. कमर्शियल बैंक की एनुअल अकाउंटिंग के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे. कुछ राज्यों में 1 अप्रैल को कुछ स्कूल भी बंद रह सकते हैं.

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  • 2 अप्रैल 2026: इस दिन हनुमान जयंती है और कुछ राज्यों में 2 तारीख को स्कूल बंद रहेंगे.

  • 3 अप्रैल 2026: इस दिन गुड फ्राइडे है और देश के विभिन्न राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहती है.

  • 05 अप्रैल 2026: इस दिन रविवार है और साप्ताहिक छुट्टी के कारण स्कूल बंद रहेंगे.

  • 14 अप्रैल 2026: इस दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती है और इस वजह पूरे देश के सभी स्कूल बंद रहेंगे. बैंक, कॉलेज और दफ्तरों की छुट्टी रहेगी. कुछ राज्यों में बैसाखी और विशु जैसे पर्व के कारण भी पब्लिक हॉलिडे है.

  • 15 अप्रैल 2026: इस दिन हिमाचल दिवस और बोहाग बिहू जैसा खास पर्व है जिस वजह से कुछ राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे.

  • 17 अप्रैल 2026: इस दिन चंद्रशेखर जयंती के कारण कुछ राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे.

सभी अभिभावकों और स्कूल के छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो छुट्टी की पुष्टि के लिए अपने स्कूल के प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा अप्रैल का हॉलिडे कैलेंडर भी देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें- कानून की डिग्री हासिल करने की प्लानिंग तो पहले जान लें LLB और LLM में अंतर

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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