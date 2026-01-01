January School Holidays 2026: 1 से 31 जनवरी तक... कब-कब बंद रहेंगे स्कूल, फटाफट नोट कर लें स्कूलों की छुट्टियों की डेट

School Holidays January 2026: साल 2025 को अलविदा कह नए साल का स्वागत हम सभी ने कर दिया है. 2026 की शुरुआत हो चुकी है और साल का पहला महीना कुछ खास अवसरों के साथ रहने वाला है. इस दौरान नए साल से लेकर गणतंत्र दिवस जैसे खास दिन रहेंगे. ऐसे में स्कूल के छात्रों की मौज रहेगी और उन्हें स्कूल से छुट्टी मिल सकेगी. साल 2026 के पहले महीने में कब-कब और किस वजह से स्कूल बंद रह सकते हैं. इसके बारे में जनवरी की छुट्टी लिस्ट के जरिए बताने जा रहे हैं. आइए फटाफट से सरकारी छुट्टी की लिस्ट पर नजर मार देते हैं.

1 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

भारत के कई राज्यों में 1 जनवरी 2026 को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. जनवरी महीने की शुरुआत होने के कारण नए साल के जश्न के तौर पर ये दिन खास माना जाता है और इस दिन पब्लिक हॉलिडे रहता है. इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज की भी सरकारी छुट्टी रहती है. बैंक समेत अन्य दफ्तर भी 1 जनवरी को बंद रहेंगे. कुछ राज्यों के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां पड़ चुकी है और इस वजह से भी स्कूल बंद हैं.

13 जनवरी को स्कूल बंद या खुले?

13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व होता है और इस मौके पर कुछ राज्यों में सरकारी छुट्टी होती है. इस वजह से वहां के स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि, कुछ स्कूल सर्दियों की छुट्टी के कारण भी 13 जनवरी 2026 को बंद रहेंगे.

14 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है. इस अवसर पर देश के कई राज्यों में स्कूल बंद रहते हैं. कुछ राज्यों में 13 और 14 जनवरी दोनों दिन स्कूलों की छुट्टी रहती है. 15 जनवरी से सभी स्कूल खुल जाएंगे.

26 जनवरी को छुट्टी रहेगी या नहीं?

26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस है और इस अवसर पर पूरे भारत में सरकारी छुट्टी होती है. सिर्फ स्कूल-कॉलेज ही नहीं बल्कि, बैंक, दफ्तर आदि की भी सरकारी छुट्टी होती है. दुकान व बाजार भी इस दिन बंद रहते हैं. ये एक राष्ट्रीय छुट्टी है जिसे पूरे भारत में मनाया जाता है. अलग-अलग जगह कार्यक्रमों का आयोजन होता है.

जनवरी में इन तारीखों पर स्कूल बंद

जनवरी में इन सभी तारीखों के अलावा 3 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 18 जनवरी, 23 जनवरी और 25 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी हो सकती है. इनमें रविवार के अलावा कुछ खास अवसरों की तारीखें शामिल हैं जिस दिन कुछ राज्यों में स्कूल बंद होने की संभावना है.

