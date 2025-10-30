School Holiday November 2025: 1 से 30 नवंबर तक कब-कब रहेगी स्कूल के बच्चों की छुट्टी? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

School Holidays November 2025: इस साल के 10वें महीने यानी अक्टूबर में शुरुआती दिनों से लेकर आखिरी दिनों तक किसी न किसी वजह से स्कूल बंद रहे. कभी कोई खास पर्व रहा तो कभी त्योहारों का सिलसिला, कहीं चक्रवात मोंथा के कारण स्कूलों को बंद रखा जा रहा है. अक्टूबर में लंबी छुट्टियां रही हैं लेकिन नवंबर भी इस मामले में पीछे नहीं है. नवंबर का महीना भी कई छुट्टियों से भरा हुआ है. साल के 11वें महीने में त्योहार, सरकारी छुट्टियां और वीकेंड्स शामिल हैं. ऐसे में स्कूल के बच्चों को मौज-मस्ती करने के लिए भरपूर मौका मिलेगा. नवंबर के शुरुआत और आखिरी तारीख में भी सरकारी छुट्टी है. आइए नवंबर में स्कूल की छुट्टियां कब-कब है? ये जान लेते हैं.

नवंबर में कुल कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?

नवंबर 2025 में अलग-अलग अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे. अलग-अलग राज्यों में स्कूलों की छुट्टी हो सकती है. पूरे नवंबर की बात करें तो कुल 9 दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टियां रहेगी जिनमें धार्मिक, सरकारी और वीकेंड हॉलीडे भी शामिल रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

1 नवंबर को कहां बंद रहेंगे स्कूल?

नवंबर की पहली तारीख यानी 1 नवंबर को शनिवार है और इस दिन हरियाणा में राज्य दिवस के कारण छुट्टी रहेगी. राज्य के गठन की वर्षगांठ के रूप में हरियाणा दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. इस मौके पर हरियाणा में सरकारी छुट्टी होती है. ऐसे में सभी स्कूल और कॉलेज बंद होने के अलावा दफ्तर और बैंक भी बंद रहते हैं.

2 नवंबर को कहां रहेगी स्कूलों की छुट्टी?

2 नवंबर को दिन रविवार है जिस वजह से स्कूलों की छुट्टी होती है. देश भर के सभी स्कूल को रविवार के दिन बंद रखा जाता है. हरियाणा में लगातार दो दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. 1 और 2 नवंबर को हरियाणा में बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे.

गुरु नानक देव जयंती पर स्कूल की छुट्टी

1 और 2 नवंबर के बाद सीधे 5 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. इस दिन गुरु नानक देव जयंती है और इस मौके पर देश के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. इस दिन सिख समुदाय में ये पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है. नगर कीर्तन, धार्मिक कार्यक्रम और भजन-संगीत आयोजित किया जाता है.

वीकेंड पर भी बच्चों की होगी मौज

नवंबर के महीने में कुल 5 रविवार रहेंगे और इस दिन बच्चों के स्कूल की छुट्टी रहती है. पहला रविवार 2 नवंबर को रहेगा. इसके बाद 9 नवंबर, 16 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर को रविवार पड़ेगा जिस वजह से बच्चों के लिए मौज-मस्ती वाला दिन रहेगा. ऐसे स्कूल जहां दूसरे रविवार को छुट्टी रहती है, वहां पर 8 नवंबर को भी छुट्टी रहेगी.

25 नवंबर को कहां बंद रहेंगे स्कूल?

25 नवंबर, मंगलवार को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है. इस मौके पर पंजाब और चंडीगढ़ में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. ये दिन खासतौर पर सिख धर्म के 9वें गुरु के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत के 2 जिले वाले राज्य का नाम? घूमने के लिए प्रसिद्ध है जगह