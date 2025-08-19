School Holidays: 27 अगस्त- गणेश चतुर्थी पर स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? यहां देखें छुट्टियों वाले राज्यों की लिस्ट
School Holidays: 27 अगस्त- गणेश चतुर्थी पर स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? यहां देखें छुट्टियों वाले राज्यों की लिस्ट

School Holidays: 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है और आपके राज्य में स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? आइए स्कूलों की छुट्टी लिस्ट के जरिए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:05 AM IST
School Holidays: 27 अगस्त- गणेश चतुर्थी पर स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? यहां देखें छुट्टियों वाले राज्यों की लिस्ट

School Holidays: भारी बरसात के कारण कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. जबकि, आगामी दिनों कुछ खास दिन और पर्व भी हैं जिस वजह से स्कूल बंद रहेंगे. 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है और इस अवसर पर लोग गणेश जी की स्थापना अपने घर में करते हैं. भारत में कुछ राज्य हैं जहां दस दिवसीय गणेशोत्सव के दौरान सरकारी छुट्टी रहती है. 27 अगस्त बुधवार से गणेश चतुर्थी शुरू है और 8 सितंबर अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) के दिन समाप्त हो जाएगा. आपके राज्य में गणेश चतुर्थी के पहले दिन स्कूल बंद हैं या नहीं? आइए जानते हैं.

27 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?

27 अगस्त को भगवान गणेश का जन्मोत्सव है और इस दिन को गणेश चतुर्थी कहती है. इस अवसर पर भारत में कुछ राज्य के स्कूल बंद रहेंगे. ये पर्व खासतौर पर महाराष्ट्र में मनाया जाता है. हालांकि, भारत के अन्य राज्यों में भी अब इस त्योहार को मनाने लगे हैं और घरों में गणेश जी की स्थापना कर 10 दिनों तक पूजा-पाठ करते हैं. आइए जानते हैं कि 27 अगस्त को किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे.

27 अगस्त को कहां बंद रहेंगे स्कूल?

  1. महाराष्ट्र
  2. गोवा
  3. कर्नाटक
  4. तेलंगाना

दरअसल, भारत के अन्य राज्यों में गणेश चतुर्थी पारंपरिक रूप से नहीं मनाई जाता है और ये ही कारण है कि इस अवसर पर पब्लिक हॉलिडे नहीं होता है लेकिन राज्य सरकार या स्कूल द्वारा इस अवसर पर छुट्टी जारी की जा सकती है. अगर आप अपने यहां की छुट्टी का पता करना चाहते हैं स्कूल से संपर्क कर जान सकते हैं.

26 अगस्त से 28 अगस्त तक कहां बंद रहेंगे स्कूल?

जानकारी के लिए बता दें कि गणेश चतुर्थी के आसपास ही ओणम त्योहार भी पड़ता है और इस वजह से केरल में छुट्टी की घोषणा कर दी जा चुकी है 26 से 28 अगस्त तक ओणम उत्सव के कारण स्कूल बंद रहेंगे. 

