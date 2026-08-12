/स्कूल की थाली में बड़ा बदलाव, कहीं बाजरा तो कहीं इडली-बिरयानी और अंडे से बढ़ेगा पोषण?

अगर स्कूल की थाली में कभी इडली-सांभर, कभी बाजरा, कभी अंडा और कभी चिकन बिरयानी दिखाई देने लगे तो हैरान होने की जरूरत नहीं है. देश के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों के मिड-डे मील और नाश्ते के मेन्यू में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है. मकसद सिर्फ बच्चों का पेट भरना नहीं, बल्कि उनकी थाली में ज्यादा पोषण, प्रोटीन, फल, अनाज और स्थानीय पसंद के भोजन को शामिल करना है. दिल्ली में रागी, ज्वार और बाजरा जगह बना रहे हैं तो तेलंगाना में इडली, डोसा और मिलेट इडली पर जोर है. तमिलनाडु में सप्ताह में एक दिन चिकन बिरयानी देने का प्रस्ताव चर्चा में है. यानी अब स्कूल की थाली भी भारत की तरह विविध होती जा रही है.
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों के भोजन को ज्यादा पौष्टिक और विविध बनाने की दिशा में रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज शामिल किए जा रहे हैं. पहले स्कूल भोजन में चावल और गेहूं पर अधिक निर्भरता रहती थी, लेकिन अब मिलेट्स से बने व्यंजनों को भी जगह मिल रही है. इनमें रागी आधारित पकवान और ज्वार की खिचड़ी जैसे विकल्प शामिल हैं. इसका उद्देश्य बच्चों को अलग-अलग अनाज उपलब्ध कराना और भोजन में पोषण बढ़ाना है. यह बदलाव केंद्र की PM POSHAN योजना के तहत मिलेट्स और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने की व्यापक कोशिश से भी जुड़ा हुआ है.
तेलंगाना ने स्कूलों में भोजन की व्यवस्था को सिर्फ दोपहर के खाने तक सीमित रखने के बजाय नाश्ते को भी महत्व दिया है. यहां बच्चों के लिए इडली, डोसा, मिलेट इडली, उपमा और पूरी जैसे परिचित खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं. इनके साथ सांभर, चटनी और सब्जी कुरमा जैसे विकल्प भी शामिल हैं. खास बात यह है कि मिलेट इडली जैसे विकल्प पारंपरिक भोजन में पोषण बढ़ाने की कोशिश दिखाते हैं. इससे यह संदेश मिलता है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए हमेशा बिल्कुल नया या अनजान खाना जरूरी नहीं है. स्थानीय पसंद के भोजन को ही बेहतर पोषण के साथ परोसा जा सकता है.
तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों के बच्चों को सप्ताह में एक बार चिकन बिरयानी देने का प्रस्ताव चर्चा में आया है. हालांकि इसे अंतिम मंजूरी मिलना अभी बाकी है, लेकिन इस प्रस्ताव ने स्कूल भोजन को लेकर नई बहस शुरू कर दी है. चिकन से बच्चों को प्रोटीन मिल सकता है और बिरयानी बच्चों के लिए आकर्षक भोजन हो सकती है. हालांकि बड़े स्तर पर इसे लागू करने में लागत, चिकन की खरीद, साफ-सफाई, खाना पकाने की व्यवस्था और वितरण जैसी चुनौतियां भी होंगी. इसलिए फिलहाल इसे प्रस्ताव के रूप में ही देखा जा रहा है. फिर भी यह बदलाव बताता है कि स्कूल मेन्यू में बच्चों की पसंद और पोषण दोनों पर विचार बढ़ रहा है.
पश्चिम बंगाल में स्कूल भोजन को लेकर अंडे का मुद्दा भी चर्चा में आया. कोलकाता के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ISKCON की ओर से पकाया हुआ शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की गई थी. शुरुआती व्यवस्था में अंडे शामिल नहीं होने पर सवाल उठे. इसके बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि बच्चों को अंडे मिलते रहेंगे. व्यवस्था के अनुसार ISKCON पकाया हुआ शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराएगा, जबकि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अंडे अलग से वितरित किए जाएंगे. यह मामला दिखाता है कि स्कूल का भोजन केवल पोषण का विषय नहीं है. इसमें स्थानीय खान-पान, बच्चों की पसंद, संस्कृति और सामाजिक संवेदनशीलता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
आंध्र प्रदेश ने बच्चों के लिए मिलने वाली चिकी को भी ज्यादा पौष्टिक बनाने की दिशा में बदलाव किया है. यहां मूंगफली, मिलेट और गुड़ से बनी चिकी को शामिल किया गया है. यह बदलाव इसलिए खास है क्योंकि इसमें बच्चों के परिचित स्नैक को पूरी तरह बदलने के बजाय उसके पोषण को बेहतर करने की कोशिश की गई है. मूंगफली और मिलेट जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करने से भोजन में विविधता आती है. यह तरीका स्कूल पोषण कार्यक्रमों के लिए व्यावहारिक भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल नया भोजन देने के बजाय उनके परिचित स्वाद में ही पौष्टिक सामग्री जोड़ी जाती है.
हिमाचल प्रदेश में भी स्कूलों के पोषण कार्यक्रमों के तहत बच्चों के भोजन में पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. निर्धारित दिनों में बच्चों को उबले अंडे और फल देने की व्यवस्था की गई है. अंडे प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं, जबकि फल बच्चों को जरूरी विटामिन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं. इस तरह राज्य का प्रयास केवल पेट भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि भोजन की गुणवत्ता और पोषण मूल्य बढ़ाने पर केंद्रित है. देश के अलग-अलग राज्यों में अपनाए जा रहे इन मॉडलों में खाद्य पदार्थ अलग हैं, लेकिन लक्ष्य लगभग एक जैसा है.
स्कूलों के भोजन में हो रहे इन बदलावों को केंद्र की PM POSHAN योजना के बड़े बजट से भी जोड़कर देखा जा सकता है. 2026-27 के लिए इस योजना के लिए 12,750 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह राशि 2025-26 के संशोधित अनुमान में आवंटित 10,600 करोड़ रुपये से अधिक है. बढ़े हुए बजट से राज्यों को स्कूल पोषण कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए अधिक संसाधन मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी योजना की सफलता केवल बजट या कागज पर बने मेन्यू से तय नहीं होती. असली सवाल यह है कि बच्चों तक भोजन नियमित रूप से, पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता के साथ पहुंच रहा है या नहीं.
देश के अलग-अलग राज्यों के उदाहरणों को देखें तो स्कूल की थाली धीरे-धीरे बदलती नजर आती है. दिल्ली में रागी, ज्वार और बाजरा, तेलंगाना में इडली और मिलेट इडली, आंध्र प्रदेश में मिलेट चिकी और हिमाचल प्रदेश में अंडे और फल जैसे विकल्प सामने आए हैं. वहीं तमिलनाडु का चिकन बिरयानी प्रस्ताव और पश्चिम बंगाल में अंडे को लेकर हुई चर्चा इस बदलाव को और व्यापक बनाती है. इसका केंद्र बिंदु स्थानीय भोजन और बच्चों की जरूरत के बीच संतुलन बनाना है. यानी अब स्कूल भोजन को सिर्फ कैलोरी देने वाली व्यवस्था के बजाय ज्यादा विविध और पोषण-केंद्रित बनाने की कोशिश हो रही है.
स्कूल की थाली में बिरयानी हो या बाजरा, इडली हो या रागी, अंडा हो या फल, सबसे जरूरी सवाल भोजन की वास्तविक गुणवत्ता का है. बच्चों को मिलने वाला खाना पौष्टिक होने के साथ पर्याप्त मात्रा में, सुरक्षित, स्वच्छ और स्वादिष्ट भी होना चाहिए. अगर बच्चे भोजन पसंद ही नहीं करेंगे तो केवल मेन्यू बदलने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा. इसी वजह से राज्यों के प्रयोगों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें जमीन पर कितनी अच्छी तरह लागू किया जाता है. भारत की विविधता उसकी स्कूल थाली में भी दिखाई दे रही है, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है. हर बच्चे को ऐसा भोजन मिले जो उसके स्वास्थ्य और विकास में वास्तविक मदद करे.