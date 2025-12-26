Advertisement
School Winter Vacation 2025: इन राज्यों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान, कहां और कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?

School Winter Vacation 2025: इन राज्यों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान, कहां और कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?

School Winter Vacation 2025: कड़कड़ाती सर्दी की शुरुआत हो चुकी है. उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने के साथ ही कई राज्यों में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, आइए जानते हैं कहां और कब से सर्दी की छुट्टियां पड़ रही हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 05:43 PM IST
School Winter Vacation 2025: इन राज्यों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान, कहां और कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?

School Winter Vacation 2025: बढ़ते तापमान के साथ भारत के अलग-अलग राज्य के स्कूलों में टाइम टेबल बदल चुका है. कहीं विंटर टाइम के हिसाब से स्कूल चल रहा है तो कहीं हाइब्रिड मोड पर क्लासेस जारी हैं. जबकि, कई राज्यों में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड से बच्चे से बड़े-बूढ़े परेशान हैं. घरों से बाहर निकलना मुश्किल है. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के वजह से नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल की छुट्टी है. जबकि, 6वीं कक्षा से 12वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड पर कक्षाएं जारी हैं. ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के माध्यम से छात्रों को पढ़ने की सुविधा दी जा रही है. कश्मीर में पिछले काफी दिनों से अलग-अलग क्षेत्र के स्कूलों में छुट्टी दी जा चुकी है. आइए देश के अन्य राज्यों में सर्दियों की छुट्टियां कब से कब तक रहेंगे?

कश्मीर में कब से कब तक रहेगी छुट्टियां?

26 नवंबर से कश्मीर में प्री-प्राइमरी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल बंद है. पहली कक्षा से 8वीं तक के लिए 1 दिसंबर से विंटर वेकेशन चालू है. 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 11 दिसंबर से ही स्कूल बंद है. कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को 1 मार्च 2026 को ओपन किया जाएगा. 9वीं से 12वीं के लिए 22 फरवरी 2026 तक विंटर वेकेशन रहेगा.

दिल्ली के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां कब से हैं?

दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में प्रदूषण नियम के तहत हाइब्रिड मोड पर कक्षाएं जारी हैं. सभी छात्रों के लिए 1 जनवरी 2026 से सर्दियों की छुट्टी जारी की जाएगी. 15 जनवरी 2026 तक स्कूलों में विंटर वेकेशन रहेगा. 

उत्तर प्रदेश में सर्दियों की छुट्टियां कब से शुरू?

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. अलग-अलग जिलों में 27 दिसंबर से 2-3 दिनों के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है. हालांकि, जनवरी से विंटर वेकेशन की शुरुआत हो सकती है.

बिहार में कब से होगी सर्दियों की छुट्टी?

बिहार में सभी स्कूलों की छुट्टी नहीं हुई है. यहां कुछ स्कूलों का समय सर्दी के टाइम टेबल के अनुसार 8 बजे से कर दिया है. जबकि, राज्य के कुछ जिलों में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. 1 जनवरी के बाद स्कूलों को फिर से खोला जा सकता है.

पंजाब में कब से है स्कूलों की छुट्टी?

पंजाब सरकार ने 22 दिसंबर से ही विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया था. यहां के सभी स्कूल 12 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे. राज्य सरकार ने छुट्टियों के लिए नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दी थी.

