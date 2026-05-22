School Closed News: गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! कई राज्यों में बंद हुए स्कूल, देखें आपके शहर में छुट्टी है या नहीं?

School Closed Today Latest Update: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव के कारण कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं या छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जानिए किन राज्यों में स्कूल बंद हैं और क्या हैं नए नियम.
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School Closed Today Latest Update: भीषण गर्मी ने इस बार मई महीने में ही लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और दोपहर की तेज लू बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है. इसी वजह से कई राज्यों की सरकारों और जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने या समय बदलने का फैसला लिया है. मौसम विभाग ने भी उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में गंभीर हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कहीं स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं तो कहीं सिर्फ सुबह की क्लास चलाने के आदेश दिए गए हैं. लगातार बढ़ती गर्मी ने पैरेंट्स की चिंता भी बढ़ा दी है.
देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं. कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसके कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन, चक्कर और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है. भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने भी गंभीर लू की चेतावनी जारी की है. इसी को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ा दी गई हैं. प्रशासन का कहना है कि दोपहर की तेज धूप में बच्चों का स्कूल आना-जाना उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. इसलिए स्कूलों को तुरंत सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
|State
|Holiday Dates / Orders
|Delhi
|May 11 to July 1
|Haryana
|June 1 to June 30
|Punjab
|May 25 to July 1
|Telangana
|April 24 to June 11
|Andhra Pradesh
|April 24 to June 11
|Odisha
|From April 27
|Chhattisgarh
|April 20 to June 15
|West Bengal
|May 11 to May 31
|Patna
|Std 5 Classes Suspended Till May 26
|Lucknow
|Summer Vacation From May 22
सिर्फ छुट्टियां ही नहीं, कई जगह स्कूलों के लिए नए सुरक्षा नियम भी जारी किए गए हैं. शिक्षा विभाग ने स्कूलों को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने, बच्चों को धूप में बाहर न निकालने और आउटडोर एक्टिविटी रोकने के निर्देश दिए हैं. कुछ जिलों में स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है ताकि बच्चे तेज धूप से बच सकें. प्रशासन ने शिक्षकों को भी बच्चों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के लक्षणों पर नजर रखने के लिए कहा है. अधिकारियों का मानना है कि थोड़ी सी लापरवाही बच्चों की सेहत पर भारी पड़ सकती है.
मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है. कई राज्यों में हीटवेव का असर अभी जारी रहने की संभावना है. इसी वजह से प्रशासन लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. अगर तापमान में कमी नहीं आती, तो कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां और बढ़ाई जा सकती हैं. शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है. वहीं पैरेंट्स को भी सलाह दी गई है कि वे बच्चों को जरूरी काम होने पर ही दोपहर में घर से बाहर निकलने दें और उन्हें पर्याप्त पानी पिलाते रहें. लगातार बढ़ती गर्मी अब आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है.
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