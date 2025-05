School Closed: भारत-पाक की जंग तेज, आपके बच्चों के स्कूल खुले या बंद? जान लें पूरी खबर

School Closed: भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए बॉर्डर से लगते राज्यों में स्कूल और कॉलेज को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इस खबर में जानें देश के किन-किन राज्यों में और कब तक स्कूल को बंद किया गया है.

जम्मू-कश्मीर

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों का सबसे अधिक असर जम्मू-कश्मीर पर हो रहा है. ऐसे में जम्मू-कश्मीर सरकार ने कई जिलों में शनिवार तक के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं. एहतियात के तौर पर बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा में गुरेज घाटी के सभी सरकारी और निजी स्कूल. साथ ही श्रीनगर और अवंतीपोरा हवाई अड्डे के नजदीक आने वाले स्कूलों को 11 मई को बंद रहेंगे.

पंजाब

वहीं, पंजाब के भी कई जिलो में स्कूलों को बंद किया गया है. पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, तरनतारन, अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में स्कूल और कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 11 मई तक बंद रहेंगे. पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि अगले तीन दिन यानी की 9, 10 और 11 मई तक स्कूल बंद रहेंगे.

In view of the evolving situation, it is hereby ordered that all Schools, Colleges, and Universities — Government, Private, and Aided — across entire Punjab shall remain completely closed for the next three days

— Harjot Singh Bains (harjotbains) May 8, 2025