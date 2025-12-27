School Holidays: लगातार 2 दिनों के लिए स्कूल बंद, जानें क्यों कहां रहेगी स्कूलों की छुट्टी

Advertisement
School Holiday on 27 December 2025: सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर भारत के कई राज्यों में सरकारी छुट्टी है. ऐसे में स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. आइए जानते हैं कहां-कहां स्कूलों की छुट्टी रहेगी?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:13 AM IST
School Holiday on 27 December 2025: भारत के कई राज्यों में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान हो गया है लेकिन अभी भी देश में कुछ राज्य हैं जहां स्कूलों की छुट्टी नहीं है. सर्दी की छुट्टी के लिए अभी कुछ स्कूलों ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. जबकि, कुछ राज्य और जिलों में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है. विंटर वेकेशन से पहले राज्यों में लगातार दो दिनों के लिए स्कूल बंद रहने वाले हैं. जी हां, कुछ राज्यों में 27 दिसंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है. आइए जानते हैं किन राज्यों में लगातार 2 दिन स्कूलों की छुट्टी रहेगी?

27 दिसंबर को क्यों बंद रहेंगे स्कूल?

27 दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है. इस अवसर पर कुछ राज्यों में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. उत्तरी और पूर्वी भारत में गुरु गोविंद सिंह जयंती को गहरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इस महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है.

लगातार 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल

27 दिसंबर को शनिवार है और जहां स्कूलों की छुट्टी रहेगी वहां के छात्र और शिक्षकों के लिए दो दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे. अगले दिन रविवार होने के कारण साप्ताहिक छुट्टी रहेगी. ऐसे में उन राज्यों में लगातार 2 दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे.

गुरु गोविंद सिंह जयंती पर किन राज्यों में छुट्टी?

  1. उत्तर प्रदेश
  2. पंजाब
  3. हरियाणा
  4. बिहार
  5. चंडीगढ़
  6. उत्तराखंड
  7. दिल्ली
  8. हिमाचल प्रदेश

अन्य राज्य के लोग स्कूलों की छुट्टी की पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं. अभी तक इन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान हुआ है. रविवार होने के कारण दो दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे और कुछ राज्यों में सर्दी की छुट्टियां भी जारी रहेंगी.

