/School Holiday Update: उत्तर प्रदेश में 4 से 12 अगस्त तक स्कूल बंद; कांवड़ यात्रा और बारिश के कारण किन-किन राज्यों में स्कूलों की रहेगी छुट्टी? जानिए

School Holidays News Update: गर्मियों की छुट्टियों के बाद अगस्त में फिर से स्कूल जाने वाले बच्चों को हॉलिडे मिल रहा है. अगस्त के महीना शुरू होते ही पहले दिन रविवार के कारण स्कूल बंद रहा था. वहीं, अब एक सप्ताह की और छुट्टी मिलने वाली है. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 4 अगस्त से 12 अगस्त तक के बीच स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया गया है. कांवड़ यात्रा के कारण यूपी में स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई जो हजारों स्टूडेंट्स के बीच खुशी का माहौल बना रही है. इसके अलावा कुछ अन्य राज्य भी हैं जहां पर कांवड़ यात्रा के अलावा मानसून बारिश के कारण स्कूल बंद रहेंगे.