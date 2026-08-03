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School Holiday Update: उत्तर प्रदेश में 4 से 12 अगस्त तक स्कूल बंद; कांवड़ यात्रा और बारिश के कारण किन-किन राज्यों में स्कूलों की रहेगी छुट्टी? जानिए

School Holidays News Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ जिलों में कांवड़ यात्रा के कारण 4 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की है. वहीं, बारिश के कारण भी भारत के कुछ राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. आइए जानते हैं किन-किन राज्यों में 4 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी रहेगी?

Written BySimran Singh
Published: Aug 03, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:17 AM IST
School Holiday Update: उत्तर प्रदेश में 4 से 12 अगस्त तक स्कूल बंद; कांवड़ यात्रा और बारिश के कारण किन-किन राज्यों में स्कूलों की रहेगी छुट्टी? जानिए
Image Credit: school holidays

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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