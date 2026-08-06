/School Holidays: कहीं 9 दिन तो कहीं लगातार 3 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल, जानें आपके राज्य में स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

School Holidays August 2026: अगस्त का महीना शुरू होते ही देशभर में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर हलचल तेज हो गई है. हालांकि, इस बार छुट्टियों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक समान कैलेंडर नहीं है, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों जैसे भारी बारिश, बाढ़ का खतरा, कांवड़ यात्रा और क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर जिला प्रशासन और राज्य सरकारें फैसले ले रही हैं. स्थिति ये है कि कहीं जलभराव और मौसम विभाग (IMD) के रेड अलर्ट के कारण स्कूल बंद हैं, तो कहीं सुरक्षा व्यवस्था और कांवड़ यात्रा के रूट को देखते हुए लगातार 3 से लेकर 9 दिनों तक के अवकाश की घोषणा की गई है.