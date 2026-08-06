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School Holidays: कहीं 9 दिन तो कहीं लगातार 3 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल, जानें आपके राज्य में स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

School Holidays August 2026: भारत के कुछ राज्यों और जिलों में 12 अगस्त 2026 तक स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई है. इस वजह से लगातार स्कूल बंद रहेंगे. कहीं कांवड़ यात्रा तो कहीं बारिश के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी. आइए जानते हैं कहां और किस वजह से स्कूल बंद रहेंगे.

Written BySimran Singh
Published: Aug 06, 2026, 05:56 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:04 AM IST
School Holidays: कहीं 9 दिन तो कहीं लगातार 3 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल, जानें आपके राज्य में स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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