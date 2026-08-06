/School Holidays: कहीं 9 दिन तो कहीं लगातार 3 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल, जानें आपके राज्य में स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

School Holidays August 2026: अगस्त का महीना शुरू होते ही देशभर में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर हलचल तेज हो गई है. हालांकि, इस बार छुट्टियों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक समान कैलेंडर नहीं है, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों जैसे भारी बारिश, बाढ़ का खतरा, कांवड़ यात्रा और क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर जिला प्रशासन और राज्य सरकारें फैसले ले रही हैं. स्थिति ये है कि कहीं जलभराव और मौसम विभाग (IMD) के रेड अलर्ट के कारण स्कूल बंद हैं, तो कहीं सुरक्षा व्यवस्था और कांवड़ यात्रा के रूट को देखते हुए लगातार 3 से लेकर 9 दिनों तक के अवकाश की घोषणा की गई है.
तेलंगाना के हैदराबाद समेत कई जिलों में लगातार 3 दिनों तक स्कूलों में अवकाश रहने की संभावना जताई जा रही है. 8 अगस्त को महीने का दूसरा शनिवार और 9 अगस्त को रविवार होने के कारण नियमित साप्ताहिक छुट्टी रहेगी. इसके साथ ही, प्रसिद्ध 'बोनालु त्योहार' के उपलक्ष्य में भी कई स्थानों पर स्थानीय स्तर पर छुट्टी की चर्चा है. हालांकि, 10 अगस्त के अवकाश को लेकर तेलंगाना सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि त्योहार के प्रभाव वाले क्षेत्रों में जिला प्रशासन स्कूलों को बंद रखने का निर्णय ले सकता है.
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार 9 दिनों के लिए स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन ये निर्देश राज्य के सभी स्कूलों के लिए नहीं है, बल्कि कुछ जिलों में स्कूलों की छुट्टी को लेकर रहे हैं. गाजियाबाद, बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी को लेकर ऐलान किया गया है. 12 अगस्त 2026 तक यूपी के कुछ जिलों में कांवड़ यात्रा के भारी भीड़ और सुरक्षा प्रबंधों के कारण प्रशासन की ओर से स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है.
उत्तराखंड के देहरादून और बागेश्वर में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ऑरेंज अलर्ट के कारण जिला प्रशासन की ओर से 6 अगस्त 2026 को स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई है. सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल समेत आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियों की घोषणा की गई है. महाराष्ट्र के कोकण औ घाट क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी.