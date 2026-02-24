कल है साइंस का पेपर? आखिरी 24 घंटों में अपनाएं टीचर का ये 'सीक्रेट' फॉर्मूला, एग्जाम की टेंशन होगी खत्म!

साइंस का पेपर कई छात्रों को मुश्किल लगता है. लेकिन सही तैयारी और समझ के साथ इसे आसान बनाया जा सकता है. दिल्ली के रोहिणी स्थित सी एम श्री स्कूल के शिक्षक मिथिलेश कुमार ने छात्रों के लिए साइंस परीक्षा की तैयारी को लेकर आसान और काम की सलाह दी है. उन्होंने बताया है कि अगर छात्र सही तरीके से पढ़ाई करें और जरूरी टॉपिक्स पर ध्यान दें तो अच्छे नंबर लाना मुश्किल नहीं है. आइए आपको बताते हैं.

पूरे सिलेबस की तैयारी है जरूरी

मिथिलेश कुमार का कहना है कि सबसे पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से समझना जरूरी है. खासतौर पर NCERT की किताब में दिए गए सभी एक्टिविटी और ब्लू बॉक्स वाले सवालों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों की समझ को जांचते हैं.

डायग्राम और लेबलिंग पर दें ध्यान

उन्होंने बताया कि अब परीक्षा में पूरा डायग्राम बनाने के बजाय लेबलिंग ज्यादा पूछी जाती है. इसलिए सभी डायग्राम की प्रैक्टिस करना जरूरी है. खासकर सही नाम लिखे होने चाहिए. बायोलॉजी के डायग्राम और रे डायग्राम (लाइट वाले चैप्टर) को अच्छे से समझना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

केमिस्ट्री में रिएक्शन की प्रैक्टिस जरूरी

छात्रों को केमिकल रिएक्शन की अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए. खासकर डीकंपोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और थर्मिट रिएक्शन जैसे टॉपिक बहुत अहम हैं. इनको समझकर लिखने की आदत डालनी चाहिए.

आगे उन्होंने बताया कि हर चैप्टर के कुछ खास टॉपिक्स होते हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. जैसे केमिस्ट्री में pH स्केल, एसिड-बेस, मेटल-नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड्स आदि. बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी जैसे टॉपिक अहम हैं.

वहीं, फिजिक्स में लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स पर खास ध्यान देना चाहिए. इनसे जुड़े न्यूमेरिकल और फॉर्मूला अच्छी तरह याद होने चाहिए.

CBSE पैटर्न के सवालों की करें तैयारी

मिथिलेश कुमार ने बताया कि आजकल परीक्षा में कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी समझ पर आधारित सवाल ज्यादा आते हैं. इसलिए रटने के बजाय समझकर पढ़ना ज्यादा जरूरी है. CBSE के पैटर्न के सवालों की प्रैक्टिस करना बहुत फायदेमंद रहेगा. अगर छात्र इन आसान बातों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करें, तो साइंस का पेपर आसान हो सकता है.

यह भी पढ़ें: सीबीएसई बोर्ड के टफ पेपर सेट की ईजी मार्किंग का आदेश आने वाला है? पता चली दो शर्तें