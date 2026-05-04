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Decision Science After 12th: 12वीं के नतीजों के बाद सही कोर्स कैसे चुनें? यहां जानें निर्णय लेने की सही तरीका

Science of decision making after class 12 results: 12वीं के नतीजों के बाद सही करियर चुनना केवल भाग्य नहीं बल्कि निर्णय लेने का विज्ञान है, जो छात्रों को भावनाओं के बजाय तर्क और आत्म-विश्लेषण के आधार पर चुनाव करना सिखाता है. ये खबर आपको उन मनोवैज्ञानिक तरीकों के बारे में बताएगा जिससे आप सही फैसला कर सकते हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 04, 2026, 02:18 PM IST
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Decision Science After 12th: 12वीं के नतीजों के बाद सही कोर्स कैसे चुनें? यहां जानें निर्णय लेने की सही तरीका

Science of decision making after class 12 results: देश के कई बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जारी कर चुके हैं और बाकी के नतीजे भी जल्द आने वाले हैं. ऐसे में लाखों छात्र अब एक नए दौर में पहुंच गए हैं. रिजल्ट देखने के बाद अब अगला सवाल सामने है. आगे क्या करना है. छात्रों का ध्यान अब कॉलेज एडमिशन, कोर्स चुनने और करियर बनाने की तरफ जा रहा है. यही समय सबसे अहम माना जाता है. क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होने लगती है.

यह दौर भावनाओं से भरा होता है. कई छात्र अपने नंबर देखकर खुश होते हैं. तो कई निराश भी हो जाते हैं. ऐसे में फैसले लेना आसान नहीं होता. मनोविज्ञान के अनुसार यह समय हाई इमोशन वाला समय होता है. यानी इस दौरान दिमाग पूरी तरह शांत नहीं रहता. परिवार की उम्मीदें, दोस्तों से तुलना और समाज का दबाव भी असर डालता है. इसलिए कई बार छात्र बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं.

बहुत अधिक ऑप्शन होना, एक बड़ी वजह

एक बड़ी वजह बहुत अधिक ऑप्शन होना भी है. 12वीं के बाद छात्रों के सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं. जैसे सीयूईटी के जरिए एडमिशन, बाकी कोर्स जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, प्रोफेशनल कोर्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्किल आधारित प्रोग्राम होते हैं. इतने सारे ऑप्शन देखकर दिमाग उलझ जाता है. ज्यादा विकल्प होने से फैसला आसान नहीं होता है. बल्कि और मुश्किल हो जाता है. छात्र समझ नहीं पाते कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही है.

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नंबर को ही सब कुछ मान लेना है बड़ी समस्या 

एक और समस्या नंबर को ही सब कुछ मान लेना है. कई छात्र अपने प्रतिशत के आधार पर खुद को आंकने लगते हैं. उन्हें लगता है कि अब वही नंबर उनकी पूरी पहचान है. इसी कारण वे कुछ कोर्स को अपने लिए बहुत कठिन या बहुत आसान मान लेते हैं. जबकि आज के समय में एडमिशन का तरीका बदल चुका है. कई बड़े विश्वविद्यालयों में अब प्रवेश परीक्षा ज्यादा जरूरी हो गई है. बोर्ड के नंबर ही सब कुछ तय नहीं करते हैं.

ऐसे समय में सही तरीका अपनाना जरूरी है. सबसे पहले जल्दबाजी न करें. थोड़ा रुककर सोचें. अपनी रुचि और ताकत को समझें. सिर्फ नंबर के आधार पर फैसला न लें. यह भी समझें कि एडमिशन की प्रक्रिया कैसे काम करती है. एक और तरीका यह है कि खुद से सवाल करें. आगे चलकर किस फैसले से संतुष्टि मिलेगी. यही सोचकर निर्णय लें. 12वीं का रिजल्ट अंतिम मंजिल नहीं है. यह सिर्फ एक पड़ाव है. सही जानकारी और शांत दिमाग से लिया गया फैसला ही आगे का रास्ता आसान बनाता है.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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