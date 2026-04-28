भारत की किस नदी में है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन? सालों तक पानी खराब न होने के पीछे छिपा है ये बड़ा विज्ञान

Which river has highest oxygen content: भारत को नदियों का देश कहा जाता है. पूरे देश में सैकड़ों नदियां बहती हैं. छोटी और बड़ी मिलाकर इनकी संख्या 400 से भी ज्यादा मानी जाती है. इनमें करीब 200 नदियां ऐसी हैं जो अलग-अलग राज्यों से होकर गुजरती हैं. ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं हैं. बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी, खेती और रोजगार का आधार भी हैं. इसलिए भारत में नदियों का महत्व बहुत ज्यादा है.

इन सभी नदियों के बीच गंगा नदी को सबसे खास माना जाता है. इसे देश की जीवनरेखा भी कहा जाता है. एक बड़ी वजह यह है कि इसके पानी में घुलित ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सिजन का स्तर बाकी नदियों के मुकाबले ज्यादा पाया जाता है. इसी कारण इसका पानी लंबे समय तक ताजा बना रहता है. साथ ही इसमें रहने वाले जीव-जंतुओं के लिए बेहतर वातावरण मिलता है.

अधिक ऑक्सीजन होने का क्या कारण है?

गंगा के पानी में ज्यादा ऑक्सीजन होने के पीछे एक खास कारण है. इसे इसकी प्राकृतिक स्वशोधन क्षमता कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो यह नदी अपने पानी को काफी हद तक खुद साफ रखने की ताकत रखती है. कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि गंगा का पानी जैविक रूप से सक्रिय रहता है. इससे उसमें ऑक्सीजन का स्तर संतुलित बना रहता है. यही वजह है कि इसका पानी जल्दी खराब नहीं होता.

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कितना ऑक्सिजन है?

वैज्ञानिक शोध में भी ये बात सामने आई है कि गंगा के कई हिस्सों में घुलित ऑक्सीजन का स्तर लगभग 5.8 से 8.9 mg/L के बीच पाया गया है. सामान्य तौर पर 5 mg/L से ज्यादा ऑक्सीजन का स्तर जलीय जीवन के लिए अच्छा माना जाता है. इस हिसाब से गंगा कई जगह इस मानक से बेहतर स्थिति में रहती है. हालांकि ये भी सच है कि हर जगह इसका पानी एक जैसा नहीं होता है

समय के साथ प्रदूषण और मानव गतिविधियों का असर गंगा पर भी पड़ा है. कुछ इलाकों में पानी की गुणवत्ता कमजोर हुई है. फिर भी अपनी खास बनावट और स्वशोधन क्षमता की वजह से गंगा बाकी नदियों से अलग पहचान रखती है. ज्यादा ऑक्सीजन होना इसकी सबसे बड़ी खासियत है. यही कारण है कि इसे जीवनदायिनी नदी कहा जाता है. और पर्यावरण के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है.

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