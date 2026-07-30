NEET UG में 500 से कम नंबर? MBBS नहीं मिला तो मेडिकल में करियर के ये 5 बेहतरीन ऑप्शन

NEET UG Result 2026: हर साल लाखों छात्र बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS) में एडमिशन का सपना लेकर नीट यूजी परीक्षा देते हैं, लेकिन जब स्कोर 500 से कम आता है, तो कई अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंता में पड़ जाते हैं. हालांकि, कम अंक आने का मतलब ये नहीं कि मेडिकल क्षेत्र में आपके लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं. हेल्थकेयर सेक्टर में कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स मौजूद हैं, जो बेहतर करियर, अच्छी सैलरी और ग्रोथ के अवसर देते हैं. अगर इस बार आपका MBBS में दाखिला नहीं हो पा रहा है, तो जानिए मेडिकल क्षेत्र के 5 ऐसे बेहतरीन विकल्प, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं.