NEET UG में 500 से कम नंबर? MBBS नहीं मिला तो मेडिकल में करियर के ये 5 बेहतरीन ऑप्शन

NEET UG Result 2026: हर साल लाखों छात्र बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS) में एडमिशन का सपना लेकर नीट यूजी परीक्षा देते हैं, लेकिन जब स्कोर 500 से कम आता है, तो कई अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंता में पड़ जाते हैं. हालांकि, कम अंक आने का मतलब ये नहीं कि मेडिकल क्षेत्र में आपके लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं. हेल्थकेयर सेक्टर में कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स मौजूद हैं, जो बेहतर करियर, अच्छी सैलरी और ग्रोथ के अवसर देते हैं. अगर इस बार आपका MBBS में दाखिला नहीं हो पा रहा है, तो जानिए मेडिकल क्षेत्र के 5 ऐसे बेहतरीन विकल्प, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं.
दंत चिकित्सा में बना सकते हैं पहचान दांतों और मुंह से जुड़ी बीमारियों के इलाज में विशेषज्ञ बनने के लिए BDS एक लोकप्रिय कोर्स है. पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी करने के साथ अपना क्लिनिक शुरू करने का अवसर भी मिलता है. आगे MDS करके विशेषज्ञता भी हासिल की जा सकती है.
आयुर्वेद के क्षेत्र में बढ़ रहे अवसर आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है. BAMS करने वाले छात्र आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हैं. इसके अलावा वेलनेस सेंटर, रिसर्च संस्थान और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं.
होम्योपैथी में भी है बेहतर भविष्य होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मांग देश के कई हिस्सों में लगातार बनी हुई है. इस कोर्स के बाद निजी प्रैक्टिस, अस्पतालों में सेवाएं, दवा कंपनियों और रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में करियर बनाया जा सकता है.
बढ़ती जरूरत वाला प्रोफेशन आज स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोपेडिक समस्याओं और रिहैबिलिटेशन सेवाओं की मांग बढ़ने से फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. BPT करने के बाद अस्पताल, स्पोर्ट्स अकादमी, फिटनेस सेंटर और निजी क्लिनिक में काम करने के अवसर मिलते हैं.
अगर आपका लक्ष्य मरीजों की देखभाल और मॉडर्न मेडिसिन सर्विस का हिस्सा बनना है, तो B.Sc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और डायलिसिस टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स के बाद सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजगार की अच्छी संभावनाएं रहती हैं. विदेशों में भी इन पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है.
कम अंक आने का मतलब ये नहीं कि मेडिकल क्षेत्र में आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं. जरूरी ये है कि आप अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सही कोर्स चुनें. मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास किसी भी क्षेत्र में सफलता दिला सकता है. इसलिए NEET UG के स्कोर को अपनी मंजिल नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की एक शुरुआत मानें.