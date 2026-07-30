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NEET UG में 500 से कम नंबर? MBBS नहीं मिला तो मेडिकल में करियर के ये 5 बेहतरीन ऑप्शन

NEET UG में 500 से कम अंक आए हैं? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप MBBS की जगह अन्य मेडिकल कोर्स के बेहतरीन ऑप्शन को भी देख सकते हैं. ये शानदार करियर और बेहतर भविष्य का मौका दे सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 30, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:03 AM IST
NEET UG में 500 से कम नंबर? MBBS नहीं मिला तो मेडिकल में करियर के ये 5 बेहतरीन ऑप्शन

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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