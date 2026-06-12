Best Course After 12th: इस साल सीबीएसई के 12वीं रिजल्ट से कई छात्र नाखुश हैं और उन्हें अपने अंक काफी कम लग रहे हैं. ऐसे में कई छात्रों के लिए ये तय करना भी मुश्किल हो रहा है कि वो कम नंबर आने के कारण कौन सा कोर्स चुने. हालांकि, चिंता होने के पीछे की मुख्य वजह कहीं न कहीं, बदलता समय और टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहा बदलाव है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में जब छात्रों को अपने भविष्य को लेकर सोचना पड़ रहा है तो उनके लिए समझना मुश्किल हो रहा है कि वो किस कोर्स में एडमिशन लें. ग्रेजुएशन के लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा? क्या कोई ऐसा कोर्स है जो स्किल के साथ-साथ डिग्री भी दे सकता है?