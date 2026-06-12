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12वीं में आए हैं कम नंबर? न लें टेंशन, करियर के लिए बेस्ट हो सकते हैं ये 4 कोर्स

Best Course After 12th: अगर आप भी सोच रहे हैं कि कौन-कौन से कोर्स हैं जो 12वीं में कम अंक आने पर अपना सकते हैं या करियर के लिए बेहतर अवसरों के साथ हो सकते हैं, तो आइए आपको कुछ कोर्स और उन्हें करने के लिए होने वाले अनुमानित खर्च के बारे में जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 12, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:02 PM IST
12वीं में आए हैं कम नंबर? न लें टेंशन, करियर के लिए बेस्ट हो सकते हैं ये 4 कोर्स
Image Credit: Best Course After 12th

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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