/Success Story: सरकारी स्कीम से कबाड़ी का बेटा बनेगा डॉक्टर! तैयारी के नहीं थे पैसे, फिर ऐसे क्रैक की NEET परीक्षा

NEET Success Story of Sagar Regar: एक घर जहां दो कमरे, कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति वो भी जो दिनभर कबाड़ बिनकर अपना घर चलाता है और फिर जब उस घर का बेटा डॉक्टर बनने का सपना देखने लगे तो पहला सवाल खर्च से जुड़ा आता है. जहां दो वक्त की रोटी का गुजारा होना ही मुश्किल हो, उस शख्स के लिए कैसे महंगी-महंगी क्लासेस लेना आसान हो सकता है? कुछ ऐसा ही सागर रेगर के लिए समस्या थी, जब उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना अपने पिता को बताया. ये सुनने के बाद उनका चेहरा हंसता हुआ नहीं दिखा बल्कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण माथे पर शिकन नजर आया. उन्होंने ये जानने के बाद साफ कह दिया था कि वो मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं.