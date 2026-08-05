/Success Story: सरकारी स्कीम से कबाड़ी का बेटा बनेगा डॉक्टर! तैयारी के नहीं थे पैसे, फिर ऐसे क्रैक की NEET परीक्षा

NEET Success Story of Sagar Regar: एक घर जहां दो कमरे, कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति वो भी जो दिनभर कबाड़ बिनकर अपना घर चलाता है और फिर जब उस घर का बेटा डॉक्टर बनने का सपना देखने लगे तो पहला सवाल खर्च से जुड़ा आता है. जहां दो वक्त की रोटी का गुजारा होना ही मुश्किल हो, उस शख्स के लिए कैसे महंगी-महंगी क्लासेस लेना आसान हो सकता है? कुछ ऐसा ही सागर रेगर के लिए समस्या थी, जब उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना अपने पिता को बताया. ये सुनने के बाद उनका चेहरा हंसता हुआ नहीं दिखा बल्कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण माथे पर शिकन नजर आया. उन्होंने ये जानने के बाद साफ कह दिया था कि वो मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं.
सागर रेगर की कमोजर आर्थिक स्थिति उनके लिए कई सवाल खड़ा कर देने वाली रही. वो अपने सपने को पूरा करें तो कैसे करें, ये उनके लिए समझना मुश्लिक हो रहा था मगर एक दिन उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें एक सरकारी योजना के बारे में बताया जिसने उनके मन में डॉक्टर बनने की उम्मीद को जगा दिया.
नीट परीक्षा की तैयारी के लिए पिता ने साफ मना कर दिया था कि वो उसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं. उस दौरान कैथून के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें सरकारी योजना के बारे में बताया. उनके मार्गदर्शन के कारण सागर को 'शिक्षा संबल योजना' के बारे में पता चला. इस सरकारी स्कीम के माध्यम से उन्हें एक साल के लिए मुफ्त NEET कोचिंग क्लासेस मिली. साथ ही वहां पर ही रहने की सुविधा और भोजना भी बिल्कुल मुफ्त मिला.
मेहनत और लग्न के साथ सागर ने एक साल तक नीट की तैयारी की और नतीजा ये रहा कि उन्होंने इस साल आयोजित नीट री-एग्जाम में ऑल इंडिया रैंकिंग 27,157 रैंक और एससी कैटेगरी के छात्रों के बीच 684वीं रैंक हासिल की. सागर ने NEET UG 2026 में 564 अंक और 98.6296 परसेंटाइल प्राप्त किया. इतने नंबरों के साथ उन्हें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है.
नीट परीक्षा में 564 अंक लाने वाले सागर रेगर के पिता घर-घर जाकर कबाड़ लेकर आते हैं और उनकी मां एक हाउसवाइफ हैं. पिता की कमाई से ही पूरा घर चलता है. पूरा परिवार दो कमरों के घर में रहता है. सागर के अलावा दो छोटी बहनें भी हैं. एक कक्षा 12वीं में बायोलॉजी से साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट है और दूसरी कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रही है. सागर रेगर की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने कैथून के सरकारी स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई पूरी की है. कक्षा 10वीं में उन्होंने 76% अंक प्राप्त किए थे और कक्षा 12वीं में उन्हें 92% अंक हासिल हुए.
सागर ने बताया कि उनके मन में डॉक्टर बनने का विचार उस समय आया जब उन्होंने अपनी बुआ की बेटी को दर्द में देखा था. दरअसल, उनकी बहन यानी बुआ की बेटी काफी सालों से गुटखा खाया करती थी और इस वजह से उसे कैंसर हुआ. इस दौरान उनके मन में डॉक्टर बनने का विचार आया और उन्होंने सोचा कि वो लोगों का इलाज करेंगे. साथ ही समाज को भी ड्रग्स मुक्त बनाएंगे. सागर की नीट सफलता की कहानी कई उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा बन सकती है कि अगर तैयारी के पैसे न भी हो मगर कुछ सरकारी योजनाएं हैं जिनके बल पर मेहनत के साथ कामयाबी हासिल की जा सकती है.