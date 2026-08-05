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Success Story: सरकारी स्कीम से कबाड़ी का बेटा बनेगा डॉक्टर! तैयारी के नहीं थे पैसे, फिर ऐसे क्रैक की NEET परीक्षा

NEET Success Story of Sagar Regar: आज हम जिस नीट छात्र की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं, उसने एक बड़ी जीत सिर्फ पूरी मेहनत और लग्न के साथ हासिल की है. आइए जानते हैं बिना घर से पैसों का सपोर्ट मिले कैसे सागर ने NEET परीक्षा क्रैक की है?

Written BySimran Singh
Published: Aug 05, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:25 PM IST
Success Story: सरकारी स्कीम से कबाड़ी का बेटा बनेगा डॉक्टर! तैयारी के नहीं थे पैसे, फिर ऐसे क्रैक की NEET परीक्षा
Image Credit: NEET Success Story of Sagar Regar

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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