डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बिग अपडेट! SCTEVT ने जारी किया 6th Semester Winter 2025 रिजल्ट, ऐसे करें चेक

ओडिशा के डिप्लोमा छात्रों के लिए बड़ी खबर है. SCTEVT ने 6th सेमेस्टर विंटर 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. यह रिजल्ट खास तौर पर Ex-Regular छात्रों के लिए जारी किया गया है. अब छात्र अपने रोल नंबर और जरूरी जानकारी डालकर ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराया गया है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है.

कैसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को SCTEVT की आधिकारिक वेबसाइट sctevtexams.in पर जाना होगा. होम पेज पर 6th Semester Ex-Regular Winter 2025 Result का लिंक दिखाई देगा. उस पर क्लिक करने के बाद छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालनी होगी. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट खुल जाएगा, जिसे छात्र डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए सेव भी कर सकते हैं.

क्यों अहम है यह रिजल्ट

6th सेमेस्टर का रिजल्ट डिप्लोमा कोर्स का आखिरी चरण होता है. इसलिए यह छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. Ex-Regular छात्रों के लिए यह और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर उनका कोर्स पूरा माना जाएगा. इसके बाद वे नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री ले सकते हैं या अपने क्षेत्र में काम शुरू कर सकते हैं.

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए क्या चाहिए

छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की जरूरत होगी. इन्हीं के जरिए वे लॉगिन करके अपना स्कोरकार्ड देख पाएंगे. बता दें, अभी तक SCTEVT की तरफ से री-चेकिंग या री-इवैल्यूएशन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई है. जिन छात्रों को अपने नंबरों पर संदेह है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, वहीं पर जानकारी दी जाएगी.

छात्रों के लिए सलाह

छात्रों को चाहिए कि वे अपना रिजल्ट डाउनलोड करके सुरक्षित रखें. आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए यह दस्तावेज बहुत काम आएगा. साथ ही, किसी भी नए अपडेट के लिए समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहें.

