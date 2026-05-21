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SDM vs SDO: एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर, दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल?

SDM Vs SDO: क्याा आफ किसी को कहते सुना है कि वो एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं या किसी को कहते सुना है कि वो एसडीओ ऑफिस जा रहे हैं? अगर हां, तो मन में कभी ये सवाल आया होगा कि आखिर एसडीएम और एसडीओ का मतलब क्या है, दोनों में से कौन सा पद सबसे ज्यादा बड़ा और पावरफुल है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 21, 2026, 06:13 PM IST
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SDM vs SDO
SDM vs SDO

What is Difference between SDM and SDO: सरकार के महत्वपूर्ण पदों में से एक एसडीएम और एसडीओ है. अक्सर लोगों इन दोनों पद को एक जैसा समझते हैं लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है और दोनों ही पद अलग-अलग जिम्मेदारियों के लिए जाने जाते हैं. कई राज्यों में एसडीएम और एसडीओ पद की जिम्मेदारी को एक ही ऑफिसर द्वारा संभाला जाता है. जबकि, कुछ राज्यों में दोनों के लिए अलग-अलग कार्यालय और जिम्मेदारियां होती हैं. अगर आप भी एसडीएम और एसडीओ को एक ही समझने की गलती कर बैठे हैं, तो आइए आपकी कंफ्यूजन दूर करने के साथ ही बताते हैं कि एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर है? दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है? 

SDM और SDO की फुल फॉर्म क्या है?

एसडीएम की फुल फॉर्म भारत की प्रशासनिक व्यवस्था (SDM) है जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (Sub-Divisional Magistrate) भी कहा जाता है. जबकि, एसडीओ की फुल फॉर्म सब-डिविजनल ऑफिसर है जिसे हिंदी में उपखण्ड अधिकारी कहा जाता है. दोनों पद अलग-अलग जिम्मेदारी और काम के लिए जाने जाते हैं.

SDM क्या होता है?

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक उपखंड स्तर का प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो जिले के किसी सब डिविजन का प्रशासन संभालता है. SDM के पास प्रशासनिक के साथ-साथ मजिस्ट्रेट (न्यायिक) शक्तियां भी होती हैं. आमतौर पर ये पद राज्य सिविल सेवा या IAS अधिकारियों को दिया जाता है.

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SDO क्या होता है?

सब डिविजनल ऑफिसर, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, लेकिन ये पद विभाग के अनुसार बदल सकता है. जैसे- बिजली विभाग में SDO, लोक निर्माण विभाग (PWD) में SDO, सिंचाई विभाग में SDO और राजस्व विभाग में SDO होते हैं. इस पद का मुख्य काम अपने विभाग से जुड़े कार्यों की देखरेख करना होता है. इसके अधिकार सीमित और विभागीय होते हैं.

एसडीओ का मुख्य काम क्या-क्या होता है?

  • कर्मचारियों की निगरानी

  • परियोजनाओं का संचालन

  • विभागीय योजनाओं को लागू करना

  • जनता की विभागीय समस्याओं का समाधान

  • तकनीकी और प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना

SDM का मुख्य काम क्या-क्या है?

  • आपदा प्रबंधन

  • धारा 144 लागू करना

  • भूमि विवाद सुनना

  • कानून व्यवस्था बनाए रखना

  • चुनाव कार्यों की निगरानी

  • राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा

  • विभिन्न सरकारी योजनाओं की निगरानी

SDM vs SDO: दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन?

दोनों की पावर की बात करें तो SDM के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं और वो कानून व्यवस्था कंट्रोल कर सकता है. एसडीएम के पास प्रशासनिक फैसलों को लेकर भूमिका बड़ी होती है. कई सरकारी विभाग में SDM के अधीन समन्वय में काम करते हैं. वहीं, SDO की शक्तियां सिर्फ उसके विभाग तक सीमित रहती हैं.

ये भी पढ़ें- IAS और IPS में नहीं है सिर्फ पद का फर्क, सैलरी में भी है अंतर! जानें दोनों में से सबसे शक्तिशाली अधिकारी कौन?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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