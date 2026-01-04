Advertisement
SEBI ग्रेड 'A' एडमिट कार्ड 2025 जारी, sebi.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड, जानें परीक्षा की तारीख

SEBI Grade A Admit Card 2025 OUT: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in पर ऑफिसर ग्रेड 'ए' असिस्टेंट मैनेजर 2025 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 04:06 PM IST
SEBI Grade A Admit Card 2025 Released: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in पर ऑफिसर ग्रेड 'ए' असिस्टेंट मैनेजर 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी परीक्षा 
SEBI ऑफिसर ग्रेड 'ए' असिस्टेंट मैनेजर 2025 लिखित परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, SEBI ऑफिसर ग्रेड 'ए' एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसका आयोजन असिस्टेंट मैनेजर के विभिन्न 110 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ती के लिए किए जाने वाला है. वहीं, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से 10 जनवरी, 2026 तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
SEBI ऑफिसर ग्रेड 'ए' असिस्टेंट मैनेजर 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

SEBI Grade A Admit Card 2025 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

