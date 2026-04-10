Advertisement
trendingNow13173160
Hindi Newsशिक्षाबिना इंटरव्यू सीधे सरकारी नौकरी! SECL में माइनिंग सरदार और फोरमैन बनने का सुनहरा मौका; क्या आप हैं तैयार?

बिना इंटरव्यू सीधे सरकारी नौकरी! SECL में माइनिंग सरदार और फोरमैन बनने का सुनहरा मौका; क्या आप हैं तैयार?

SCEL recruitment 2026: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने माइनिंग सरदार और असिस्टेंट फोरमैन सहित विभिन्न तकनीकी पदों पर 1055 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन 15 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे. चयन प्रक्रिया पूरी तरह से लिखित परीक्षा और योग्यता पर आधारित होगी, जो युवाओं को कोयला क्षेत्र में एक सुरक्षित सरकारी करियर बनाने का बेहतरीन मौका देती है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 10, 2026, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना इंटरव्यू सीधे सरकारी नौकरी! SECL में माइनिंग सरदार और फोरमैन बनने का सुनहरा मौका; क्या आप हैं तैयार?

SCEL recruitment 2026: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में नौकरी का बड़ा मौका सामने आया है. ये भर्ती कोयला क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए खास है. कंपनी ने माइनिंग सरदार, ओवरमैन और असिस्टेंट फोरमैन जैसे तकनीकी पदों पर कुल 1055 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ये भर्ती अभियान कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और खदानों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है. इसमें योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में पदों का पूरा विवरण भी जारी किया गया है. माइनिंग सरदार T&S Grade C के लिए 577 पद रखे गए हैं. सर्वेयर माइनिंग के लिए 43 पद तय किए गए हैं. इसके अलावा असिस्टेंट फोरमैन के लिए 435 पदों पर भर्ती होगी. ये सभी पद कोयला खदानों में तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए हैं. उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करना होगा. यह एक बड़ी सरकारी क्षेत्र की नौकरी का अवसर माना जा रहा है.

कब से शुरू होगा आवेदन?

जरूरी तारीखों की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगी. आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 मई 2026 रखी गई है. फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी 14 मई 2026 ही है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें. समय रहते आवेदन पूरा कर लें. सभी आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होगी योग्यता?

योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए. या फिर 12वीं पास होने के साथ माइनिंग सरदार या ओवरमैन का वैध सर्टिफिकेट जरूरी है. साथ ही गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है. आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. यह सभी शर्तें पूरी करना जरूरी है.

कैसे होगी चयन प्रक्रिया?

चयन प्रक्रिया पूरी तरह लिखित परीक्षा पर आधारित होगी. इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. इसके बाद अंतिम चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को कोल इंडिया नियमों के अनुसार ग्रेड-सी वेतन मिलेगा. इसमें बेसिक सैलरी के साथ डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी शामिल होंगे. आवेदन के लिए उम्मीदवार को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वेबसाइट secl-cil.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फीस जमा करके अंतिम सबमिशन करना होगा.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

secl recruitment 2026

Trending news

उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
Eknath Shinde
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
Iran-US Ceasefire Talk
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
एक वीडियो के चलते हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती टूटी, बंगाल चुनाव में किसे होगा फायदा?
West Bengal Election 2026
एक वीडियो के चलते हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती टूटी, बंगाल चुनाव में किसे होगा फायदा?
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
West Bengal news
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
Iran war
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
Maharashtra news
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान
Middle East
'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान
'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; यात्रियों में मचा हड़कंप
AIR INDIA
'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; यात्रियों में मचा हड़कंप
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
Sabrimala Mandir
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?
Jammu-kashmir
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?