बिना इंटरव्यू सीधे सरकारी नौकरी! SECL में माइनिंग सरदार और फोरमैन बनने का सुनहरा मौका; क्या आप हैं तैयार?

SCEL recruitment 2026: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में नौकरी का बड़ा मौका सामने आया है. ये भर्ती कोयला क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए खास है. कंपनी ने माइनिंग सरदार, ओवरमैन और असिस्टेंट फोरमैन जैसे तकनीकी पदों पर कुल 1055 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ये भर्ती अभियान कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और खदानों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है. इसमें योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में पदों का पूरा विवरण भी जारी किया गया है. माइनिंग सरदार T&S Grade C के लिए 577 पद रखे गए हैं. सर्वेयर माइनिंग के लिए 43 पद तय किए गए हैं. इसके अलावा असिस्टेंट फोरमैन के लिए 435 पदों पर भर्ती होगी. ये सभी पद कोयला खदानों में तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए हैं. उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करना होगा. यह एक बड़ी सरकारी क्षेत्र की नौकरी का अवसर माना जा रहा है.

कब से शुरू होगा आवेदन?

जरूरी तारीखों की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगी. आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 मई 2026 रखी गई है. फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी 14 मई 2026 ही है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें. समय रहते आवेदन पूरा कर लें. सभी आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी.

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क्या होगी योग्यता?

योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए. या फिर 12वीं पास होने के साथ माइनिंग सरदार या ओवरमैन का वैध सर्टिफिकेट जरूरी है. साथ ही गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है. आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. यह सभी शर्तें पूरी करना जरूरी है.

कैसे होगी चयन प्रक्रिया?

चयन प्रक्रिया पूरी तरह लिखित परीक्षा पर आधारित होगी. इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. इसके बाद अंतिम चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को कोल इंडिया नियमों के अनुसार ग्रेड-सी वेतन मिलेगा. इसमें बेसिक सैलरी के साथ डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी शामिल होंगे. आवेदन के लिए उम्मीदवार को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वेबसाइट secl-cil.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फीस जमा करके अंतिम सबमिशन करना होगा.

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